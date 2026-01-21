Школьники Улан-Удэ продолжат учиться дома

Из-за затянувшихся морозов школьники Улан-Удэ снова останутся дома. Всех учащихся первой и второй смены с 1 по 11 классы завтра, 22 января, перевели на дистанционку. Об этом сообщили в Комитете по образованию администрации города.

По данным Бурятского гидрометцентра (сайт www.burpogoda.ru), в столице республики ночью минимальная температура составит -40 градусов.

Напомним, улан-удэнские школьники находятся на удаленке с 19 января.