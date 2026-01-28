Из-за морозов школьников в Улан-Удэ снова оставят дома

Завтра, 29 января, в четверг, младшеклассники Улан-Удэ снова будут получать знания не выходя из дома. Из-за морозов их в очередной раз перевели на дистанционное обучение. Правда, пока, только первую смену.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура наружного воздуха −34 °C и ниже) и в соответствии с приказом Минобразования и науки Республики Бурятия № 1430 от 24.11.2025, обучающиеся 1–4 классов 1 смены переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 29 января 2026 года. Решение основано на официальных данных БЦГМС, - прокомментировали в Комитете по образованию.

Между тем, родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от дома с обязательным информированием классного руководителя.

