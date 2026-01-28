В школе Улан-Удэ провели проверку после жалобы детей в адрес Мизулиной

Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина посетила школу № 8 после анонимной жалобы учеников на «запрет ношения кофт». Напомним, сообщение накануне появилось в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

По словам Батуриной, в классах температура составляет 23–24 градуса. Но в коридорах прохладнее. Это, добавила чиновница, объяснимо: большие пространства, постоянный поток детей, входящих и выходящих через входные группы между первой и второй сменами.

«Ребята позитивные. Явных запретов не припомнили, но отметили: «Если прийти в школу в спортивной форме, толстовке и т.д., учитель сделает замечание, но никого не отстраняют». Вполне разумная практика для учебного заведения с установленными правилами, на мой взгляд. В любом случае для школы это сигнал. Обсудили, над чем поработать, чтобы дети писали в паблик школы с подобными вопросами и предложениями. Держим на контроле», - прокомментировала председатель комитета.