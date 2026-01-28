Общество 28.01.2026 в 17:00

В школе Улан-Удэ провели проверку после жалобы детей в адрес Мизулиной

Председатель комитета по образованию пообщалась с учениками
A- A+
Текст: Карина Перова
В школе Улан-Удэ провели проверку после жалобы детей в адрес Мизулиной
Фото: ТГ-канал Анны Батуриной

Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина посетила школу № 8 после анонимной жалобы учеников на «запрет ношения кофт». Напомним, сообщение накануне появилось в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

По словам Батуриной, в классах температура составляет 23–24 градуса. Но в коридорах прохладнее. Это, добавила чиновница, объяснимо: большие пространства, постоянный поток детей, входящих и выходящих через входные группы между первой и второй сменами.

«Ребята позитивные. Явных запретов не припомнили, но отметили: «Если прийти в школу в спортивной форме, толстовке и т.д., учитель сделает замечание, но никого не отстраняют». Вполне разумная практика для учебного заведения с установленными правилами, на мой взгляд. В любом случае для школы это сигнал. Обсудили, над чем поработать, чтобы дети писали в паблик школы с подобными вопросами и предложениями. Держим на контроле», - прокомментировала председатель комитета.

Теги
школа № 8 Мизулина

Все новости

Свыше 1800 забытых вещей возвращено пассажирам ВСЖД в 2025 году
28.01.2026 в 17:42
С водоканала на севере Бурятии требуют почти 87 млн рублей
28.01.2026 в 17:29
В Бурятии пятерых китайцев разлучили с «беременными» женами
28.01.2026 в 17:28
В школе Улан-Удэ провели проверку после жалобы детей в адрес Мизулиной
28.01.2026 в 17:00
В Улан-Удэ десятиклассник получил реальный срок за гибель подруги
28.01.2026 в 16:40
В Улан-Удэ на дорожников возбудили уголовку
28.01.2026 в 16:03
Из-за морозов школьников в Улан-Удэ снова оставят дома
28.01.2026 в 15:54
В районе Бурятии открыли новое здание полиции
28.01.2026 в 15:34
Половина рабочего поселка Бурятии живет в темноте
28.01.2026 в 15:18
Туристка на Байкале погибла, упав в расщелину
28.01.2026 в 15:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Свыше 1800 забытых вещей возвращено пассажирам ВСЖД в 2025 году
Среди них были бензопила, самовар и даже виниловые пластинки
28.01.2026 в 17:42
С водоканала на севере Бурятии требуют почти 87 млн рублей
Росприроднадзор добивается возмещения ущерба от незаконного недропользования
28.01.2026 в 17:29
В Улан-Удэ десятиклассник получил реальный срок за гибель подруги
Пьяный подросток катал товарищей на мотоцикле и угодил в ДТП
28.01.2026 в 16:40
Из-за морозов школьников в Улан-Удэ снова оставят дома
Младшеклассникам продлили дистанционное обучение
28.01.2026 в 15:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru