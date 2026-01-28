В пригороде Улан-Удэ мать душила и избивала малолетнюю дочь

В Бурятии нерадивую мать из села Поселье Иволгинского района приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину признали виновной в истязании несовершеннолетней дочери, неисполнении обязанностей по ее воспитанию и угрозе убийством.

Сельчанка злоупотребляла спиртными напитками. С января по август 2025 года она из личной неприязни к девочке, а также в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои, оскорбляла и применяла иное насилие к дочери. Ребенок испытывал физическую боль, психические и моральные страдания.

«Во время одного из эпизодов, после нанесения побоев, мать схватила дочь обеими руками за шею, начала душить и высказала в ее адрес слова угрозы убийством, которые ребенок воспринял реально, опасаясь их осуществления. После очередных побоев девочка убежала из дома, стала проживать у подруги и рассказала об истязании ее бабушке, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.