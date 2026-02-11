Заработать на сосулях

Например, штрафовать тех, кто слишком громко разговаривает. Или придумать цвета для одежды на каждый день недели и штрафовать тех, кто ходит по улице в красном понедельничном вместо фиолетового четверга.

Конечно, штрафы за снег и сосульки на крышах вполне обоснованы – они опасны для жителей, ибо, когда «снег башка попадет», будет крайне неприятно, а порой и смертельно. Конечно, случается такое редко, и проще нарваться на стаю собак, чем на падающую сосульку. Но, тем не менее, муниципальная власть не дремлет.

- В Улан-Удэ из-за перепадов температуры образуются сосульки и наледь. Возможен сход снега с крыш. Управляющие компании и владельцы зданий должны следить за их чистотой, - сообщили в комитете муниципального контроля. - После того, как заметили снег или лед, надо убрать их за три дня. Когда тепло, уборку делают каждый день. Штраф за нарушение для граждан составит от 4 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 до 25 тыс. рублей; для юрлиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

А теперь представьте: 110 тыс. рублей за каждую сосульку – это ведь можно за один день пополнить бюджет города так, что потом впору и весь асфальт во дворах переложить. Ну или выстелить пол в здании мэрии итальянским мрамором – тут уж как душа ляжет…