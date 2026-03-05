Общество 05.03.2026 в 16:34
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
Из четырех проектов очистных сооружений «Алмаз» не разработал ни одного
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск Управления капитального строительства правительства РБ (УКС) к ООО «Алмаз». Учреждение требовало взыскать с фирмы 2 047 916 рублей 72 копейки неустойки и 5 000 рублей штрафа за неисполнение контракта.
Контракт стороны заключили еще в 2021 году. Речь в нем шла о разработке проектной и рабочей документации на строительство очистных сооружений в Таловке. Стоимость работ составляла порядка 3 миллионов рублей.
На проектирование отводился год. Но компания не завершила его ни в 2022 году, ни даже позже.
«По состоянию на 04.04.2025 года ООО «Алмаз» не исполнило обязательства по контракту. Не разработана, не согласована с заказчиком и не передана ему проектная и рабочая документация по предмету контракта. Проектная документация не направлена на государственную экспертизу для получения положительных заключений государственной экспертизы», - констатируется в иске.
Спустя три с лишним года УКС расторгло контракт с «Алмазом» и выкатила фирме требование об уплате неустойки. Проектировщики его проигнорировали. Управлению капстроительства пришлось идти в суд.
На суде представитель «Алмаза» факт неисполнения контракта, по сути, не отрицал. Он лишь просил о снижении суммы неустойки. Суд частично пошел фирме навстречу, обязав ее выплатить УКСу на 4 тысячи рублей меньше, чем было заявлено в иске. То есть 2 043 436 рублей 72 копейки, плюс штраф в 5 тысяч рублей.
Компания «Алмаз» была создана в 2014 году, с того момента в ней несколько раз менялись учредители. Летом 2021 года одним из ее совладельцев стал известный в Бурятии бизнесмен-застройщик Вячеслав Байминов. Вскоре после этого фирма выиграла сразу четыре аукциона, организованных УКСом. Все они касались разработки проектов очистных сооружений: в Тапхаре, Гусином озере, Сухой и Таловке.
Помимо Таловки, похожая судьба также постигла проекты очистных сооружений в Сухой и Гусином озере. Там УКС также расторг контракты с подрядчиком из-за невыполнения им своих обязательств и теперь требует с «Алмаза» выплаты неустойки. А договор по Тапхару стороны разорвали еще в 2022 году – по взаимному согласию.
Напомним, на разработке проекта очистных в Таловке погорел бывший начальник УКСа Анатолий Урбанов. Как сообщали ранее в природоохранной прокуратуре, чиновник заключил незаконное дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее выплату подрядчику аванса в размере 960 тыс. рублей. За это на него возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
