На экс-начальника УКСа Бурятии завели еще одну «уголовку»
Бывший директор ГКУ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» (УКС) Анатолий Урбанов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщает Генпрокуратура РФ, он обвиняется в превышении должностных полномочий при проектировании очистных сооружений в селе Таловка Прибайкальского района.
В Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре выяснили, что чиновник заключил незаконное дополнительное соглашение к контракту по разработке проектной документации очистных, предусматривающее выплату аванса в размере 960 тыс. руб.
Деньги исполнителю перечислили, однако проектную документацию он не разработал. Контракт с организацией расторгли в одностороннем порядке. Также ее включили в реестр недобросовестных исполнителей.
«Данные действия повлекли причинение ущерба бюджету республики, т.к. возникла необходимость в повторном проведении закупочных процедур и заключении контракта, организованных по представлению природоохранной прокуратуры», - пояснили в надзорном ведомстве.
По данному факту на экс-руководителя УКС Бурятии завели уголовное дело (по ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование контролируется прокуратурой.
Ранее «Номер один» сообщал, что прокуратура утвердила обвинительное заключение против Анатолия Урбанова по делу о реконструкции очистных сооружений в поселке Выдрино (также по факту превышения полномочий). В 2022 году он подписал акт приёмки объекта, несмотря на несоответствие очистных сооружений требованиям очистки сточных вод.
Сейчас Урбанов находится под домашним арестом по другому уголовному делу – о нарушениях при реконструкции здания Театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ.