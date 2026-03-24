В Улан-Удэ гаишники поймали двух подростков на мопедах

В Улан-Удэ вечером 22 марта сотрудники ГАИ заметили группу подростков, передвигавшихся на мопедах. При виде патрульного автомобиля несовершеннолетние попытались скрыться.

Правоохранителям удалось задержать двух подростков 13 и 14 лет. Естественно, у них не было водительских прав. Полицейские поместили мототранспорт на специализированную стоянку.

На место происшествия вызвали родителей юных гонщиков. После детей и взрослых доставили в отдел по делам несовершеннолетних, где с ними провели профилактическую беседу.

«В отношении родителей составлены протоколы об административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в МВД по Бурятии.