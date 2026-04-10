Общество 10.04.2026 в 10:33

32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Деньги перечислили участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ и другим
Текст: Карина Перова
В преддверии 81-ой годовщины Великой Победы 32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Деньги из регионального бюджета 8 апреля перечислили участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Кроме того, 1 027 тружеников тыла получили по 10 тысяч рублей. Эту единовременную выплату также направили из республиканского бюджета.

«Зачисление денежных средств в кредитные учреждения произведено 8, также перечислены средства почтой России для доставки выплаты на дом на общую сумму 13,5 млн рублей», - рассказали в минсоцзащиты РБ.

Также ветераны Великой Отечественной войны вместе с апрельской пенсией получат единовременные выплаты ко Дню Победы из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Деньги перечислит отделение Социального фонда России по РБ.

Все новости

В Улан-Удэ неизвестный открыл стрельбу по бакланам
10.04.2026 в 11:21
При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН
10.04.2026 в 10:56
32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей
10.04.2026 в 10:33
В районе старого авторынка в Улан-Удэ изменится схема движения
10.04.2026 в 10:27
В Бурятии внутреннее расследование в банке лишило женщину 2,4 млн рублей
10.04.2026 в 10:06
В Бурятии власти прокомментировали ситуацию с озером у котельной в Заиграево
10.04.2026 в 10:01
Глава Бурятии поручил усилить работу дорожных служб
10.04.2026 в 09:54
На въезде в Улан-Удэ столкнулись три машины
10.04.2026 в 09:33
В Бурятии курильщики задолжали 264 тыс. рублей
10.04.2026 в 09:20
Отказ от отпуска
10.04.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН
С 1 июля переводы по СПБ будут идентифицироваться
10.04.2026 в 10:56
В районе старого авторынка в Улан-Удэ изменится схема движения
На перекрёстке добавят дополнительную секцию светофора
10.04.2026 в 10:27
В Бурятии внутреннее расследование в банке лишило женщину 2,4 млн рублей
Очередная жертва мошенников поверила в их легенду и самовольно отдала сбережения
10.04.2026 в 10:06
В Бурятии власти прокомментировали ситуацию с озером у котельной в Заиграево
В администрации утверждают, что вода не является фенольной и химически опасной
10.04.2026 в 10:01
