В преддверии 81-ой годовщины Великой Победы 32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Деньги из регионального бюджета 8 апреля перечислили участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Кроме того, 1 027 тружеников тыла получили по 10 тысяч рублей. Эту единовременную выплату также направили из республиканского бюджета.

«Зачисление денежных средств в кредитные учреждения произведено 8, также перечислены средства почтой России для доставки выплаты на дом на общую сумму 13,5 млн рублей», - рассказали в минсоцзащиты РБ.

Также ветераны Великой Отечественной войны вместе с апрельской пенсией получат единовременные выплаты ко Дню Победы из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Деньги перечислит отделение Социального фонда России по РБ.