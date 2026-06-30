Общество 30.06.2026 в 19:45

В Улан-Удэ отметили вклад врача, ставшего легендой травматологии

Председатель Народного Хурала вручил ему медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ отметили вклад врача, ставшего легендой травматологии
«Номер один»

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов торжественно вручил медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» травматологу-ортопеду и генеральному директору медицинского центра «Тамир» Евгению Губарю. Награждение состоялось согласно указу главы республики Алексея Цыденова от 22 июня 2026 года № 136.

За сухими строками официального документа стоит без малого тридцать лет врачебной практики, тысячи возвращенных к движению пациентов и репутация специалиста, к которому, по словам депутатов, едут лечиться со всей России.

Путь Евгения Анатольевича Губаря – это история планомерного восхождения в профессии, где каждый шаг был осознанным стремлением к совершенству. Окончив Читинскую государственную медицинскую академию, он завершил интернатуру по травматологии и ортопедии – направлению, которому решил посвятить всю дальнейшую жизнь.

Спустя более двадцати лет активной практики он вновь подтвердил свое мастерство, пройдя клиническую ординатуру по той же специальности.

Ключевым моментом в карьере стал 2014 год. Именно тогда врач прошел обучение в ведущем профильном центре страны – Российском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена – по программе «Артроскопические операции на крупных суставах». Малоинвазивные технологии, освоенные им, впоследствии стали его профессиональным кредо.

География его профессионального развития поистине впечатляет: стажировки в медицинских центрах Польши, Финляндии, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, а также постоянное совершенствование навыков в лучших клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула и Казани. Такой обширный опыт, полученный как за рубежом, так и в ведущих российских медицинских школах – редкость даже для столичных специалистов.

В 2018 году Евгений Анатольевич возглавил центр травматологии и ортопедии медицинского центра «Тамир». Совмещая практику хирурга с административными обязанностями главного врача, а затем и генерального директора, он вывел центр на новый уровень.

Его профессионализм охватывает практически весь спектр сложнейших ортопедических операций. Губарь виртуозно проводит первичное и осложненное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов – операции, при которых поврежденный сустав заменяется искусственным имплантатом и которые требуют ювелирной точности. Владеет артроскопическими реконструктивными операциями на коленном и плечевом суставах, в том числе такими технически сложными вмешательствами, как операция Латарже и операция Банкарта при нестабильности плечевого сустава. Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия признают, что подобного рода процедуры способны выполнять далеко не все хирурги даже федерального уровня.

В «Тамире» особое внимание уделяется коррекции вальгусных деформаций стоп и артроскопическим операциям на локтевом и голеностопном суставах. Именно благодаря такому широкому спектру компетенций к Евгению Губарю обращаются как обычные пациенты, так и профессиональные спортсмены. Для последних быстрое и качественное восстановление подвижности – это не просто вопрос здоровья, но и залог успешной карьеры.

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» – далеко не первое признание заслуг врача. За годы работы он был отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия (2007), медалью «350 лет вхождения Бурятии в состав Российского государства» (2012) и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава России (2015).

Церемония награждения сопровождалась теплыми и эмоциональными выступлениями руководителей республиканского парламента, что само по себе говорит о многом.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов подчеркнул не только профессиональный, но и общественный масштаб личности награжденного: «Вы – известный хирург-ортопед. Известный не только в Бурятии, но и в Российской Федерации. Ваше мастерство подтверждают многочисленные положительные отзывы, в том числе от спортсменов», – подчеркнул он.

Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова обратила внимание на человеческое измерение профессии травматолога-ортопеда – способность буквально возвращать людям опору и свободу движения.

Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец говорил о скромности врачебного труда и личных качествах, без которых, по его убеждению, невозможно состояться в медицине. Марковец особо поблагодарил Евгения Анатольевича за то, что тот остается работать в республике, не поддавшись соблазну переехать в более крупный город.

Эту же мысль развил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семён Матхеев, заметивший, что благодаря таким специалистам жителям республики не приходится выезжать за пределы региона в поисках качественной медицинской помощи.

Заместитель председателя Народного Хурала Баир Гармаев рассказал, что лично бывал на приеме и видел среди пациентов известных спортсменов и деятелей культуры республики. Гармаев подчеркнул, что профессиональный опыт врача – это капитал, который поднимает авторитет всей Бурятии.

Евгений Губарь, принимая награду, говорил сдержанно, но искренне. Он назвал происходящее знаковым событием и выразил признательность Правительству Бурятии и Народному Хуралу за высокую оценку труда, подчеркнув при этом коллективный характер своих достижений. Особые слова благодарности прозвучали в адрес семьи и коллектива медицинского центра – без их поддержки, по признанию врача, добиться подобных результатов было бы невозможно.

– Та медаль, которая теперь висит на моей груди – она обязывает, но она и вдохновляет на новые подвиги, на совершенствование своих профессиональных навыков, расширение помощи и внедрение новых технологий, – сказал Губарь.

Завершая выступление, он сформулировал, пожалуй, главный принцип своей профессии – простой и в то же время исчерпывающий: подлинной наградой для врача является не медаль и не почетное звание, а выздоровевший пациент.

Евгений Анатольевич олицетворяет собой лучшее в современном региональном здравоохранении: получив образование и колоссальный практический опыт, в том числе за рубежом, он сознательно выбрал остаться и развивать медицину на родине. В условиях, когда отток квалифицированных кадров из регионов остается системной проблемой, такие примеры – не просто повод для торжественной церемонии, а ориентир для всей отрасли: профессионализм и преданность делу находят признание именно там, где в них больше всего нуждаются.

Теги
народный хурал республики бурятия медицина

Все новости

Выпускники школ Улан-Удэ получили медали
01.07.2026 в 19:21
В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразили стесняшку Розу
01.07.2026 в 18:07
Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому
01.07.2026 в 17:51
Стобалльников ЕГЭ в Бурятии наградят мобильными номерами с пятерками
01.07.2026 в 17:49
В Бурятии разыскивают подростка
01.07.2026 в 17:45
В Бурятии РБМК выпустил рекордное количество будущих медиков
01.07.2026 в 16:59
В Улан-Удэ «скорая» после ДТП вылетела к трамвайным рельсам
01.07.2026 в 16:33
В Улан-Удэ посреди ночи искали 10-летнего велосипедиста
01.07.2026 в 16:28
Мэр Улан-Удэ поздравил выпускников-медалистов
01.07.2026 в 16:19
В Улан-Удэ кафе закрыли за грязный холодильник
01.07.2026 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Выпускники школ Улан-Удэ получили медали

В столице Бурятии наградили отличившихся выпускников

01.07.2026 в 19:21
В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразили стесняшку Розу
Альпака избавили от лишней шерсти
01.07.2026 в 18:07
Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому
Мужчина предстал перед судом
01.07.2026 в 17:51
Стобалльников ЕГЭ в Бурятии наградят мобильными номерами с пятерками
01.07.2026 в 17:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru