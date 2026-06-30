В Улан-Удэ отметили вклад врача, ставшего легендой травматологии

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов торжественно вручил медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» травматологу-ортопеду и генеральному директору медицинского центра «Тамир» Евгению Губарю. Награждение состоялось согласно указу главы республики Алексея Цыденова от 22 июня 2026 года № 136.

За сухими строками официального документа стоит без малого тридцать лет врачебной практики, тысячи возвращенных к движению пациентов и репутация специалиста, к которому, по словам депутатов, едут лечиться со всей России.

Путь Евгения Анатольевича Губаря – это история планомерного восхождения в профессии, где каждый шаг был осознанным стремлением к совершенству. Окончив Читинскую государственную медицинскую академию, он завершил интернатуру по травматологии и ортопедии – направлению, которому решил посвятить всю дальнейшую жизнь.

Спустя более двадцати лет активной практики он вновь подтвердил свое мастерство, пройдя клиническую ординатуру по той же специальности.



Ключевым моментом в карьере стал 2014 год. Именно тогда врач прошел обучение в ведущем профильном центре страны – Российском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена – по программе «Артроскопические операции на крупных суставах». Малоинвазивные технологии, освоенные им, впоследствии стали его профессиональным кредо.



География его профессионального развития поистине впечатляет: стажировки в медицинских центрах Польши, Финляндии, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, а также постоянное совершенствование навыков в лучших клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула и Казани. Такой обширный опыт, полученный как за рубежом, так и в ведущих российских медицинских школах – редкость даже для столичных специалистов.



В 2018 году Евгений Анатольевич возглавил центр травматологии и ортопедии медицинского центра «Тамир». Совмещая практику хирурга с административными обязанностями главного врача, а затем и генерального директора, он вывел центр на новый уровень.

Его профессионализм охватывает практически весь спектр сложнейших ортопедических операций. Губарь виртуозно проводит первичное и осложненное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов – операции, при которых поврежденный сустав заменяется искусственным имплантатом и которые требуют ювелирной точности. Владеет артроскопическими реконструктивными операциями на коленном и плечевом суставах, в том числе такими технически сложными вмешательствами, как операция Латарже и операция Банкарта при нестабильности плечевого сустава. Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия признают, что подобного рода процедуры способны выполнять далеко не все хирурги даже федерального уровня.



В «Тамире» особое внимание уделяется коррекции вальгусных деформаций стоп и артроскопическим операциям на локтевом и голеностопном суставах. Именно благодаря такому широкому спектру компетенций к Евгению Губарю обращаются как обычные пациенты, так и профессиональные спортсмены. Для последних быстрое и качественное восстановление подвижности – это не просто вопрос здоровья, но и залог успешной карьеры.



Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» – далеко не первое признание заслуг врача. За годы работы он был отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия (2007), медалью «350 лет вхождения Бурятии в состав Российского государства» (2012) и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава России (2015).



Церемония награждения сопровождалась теплыми и эмоциональными выступлениями руководителей республиканского парламента, что само по себе говорит о многом.



Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов подчеркнул не только профессиональный, но и общественный масштаб личности награжденного: «Вы – известный хирург-ортопед. Известный не только в Бурятии, но и в Российской Федерации. Ваше мастерство подтверждают многочисленные положительные отзывы, в том числе от спортсменов», – подчеркнул он.



Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова обратила внимание на человеческое измерение профессии травматолога-ортопеда – способность буквально возвращать людям опору и свободу движения.



Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец говорил о скромности врачебного труда и личных качествах, без которых, по его убеждению, невозможно состояться в медицине. Марковец особо поблагодарил Евгения Анатольевича за то, что тот остается работать в республике, не поддавшись соблазну переехать в более крупный город.



Эту же мысль развил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семён Матхеев, заметивший, что благодаря таким специалистам жителям республики не приходится выезжать за пределы региона в поисках качественной медицинской помощи.



Заместитель председателя Народного Хурала Баир Гармаев рассказал, что лично бывал на приеме и видел среди пациентов известных спортсменов и деятелей культуры республики. Гармаев подчеркнул, что профессиональный опыт врача – это капитал, который поднимает авторитет всей Бурятии.



Евгений Губарь, принимая награду, говорил сдержанно, но искренне. Он назвал происходящее знаковым событием и выразил признательность Правительству Бурятии и Народному Хуралу за высокую оценку труда, подчеркнув при этом коллективный характер своих достижений. Особые слова благодарности прозвучали в адрес семьи и коллектива медицинского центра – без их поддержки, по признанию врача, добиться подобных результатов было бы невозможно.



– Та медаль, которая теперь висит на моей груди – она обязывает, но она и вдохновляет на новые подвиги, на совершенствование своих профессиональных навыков, расширение помощи и внедрение новых технологий, – сказал Губарь.



Завершая выступление, он сформулировал, пожалуй, главный принцип своей профессии – простой и в то же время исчерпывающий: подлинной наградой для врача является не медаль и не почетное звание, а выздоровевший пациент.



Евгений Анатольевич олицетворяет собой лучшее в современном региональном здравоохранении: получив образование и колоссальный практический опыт, в том числе за рубежом, он сознательно выбрал остаться и развивать медицину на родине. В условиях, когда отток квалифицированных кадров из регионов остается системной проблемой, такие примеры – не просто повод для торжественной церемонии, а ориентир для всей отрасли: профессионализм и преданность делу находят признание именно там, где в них больше всего нуждаются.