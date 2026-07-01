В Бурятии поощрили выпускника, сдавшего ЕГЭ по географии на 100 баллов

Выпускник 11‑го класса Новозаганской школы Мухоршибирского района Бурятии сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. Недавно Дмитрия Родионова чествовали в районной администрации.

За отличные успехи юноше вручили сертификат на 25 тысяч рублей. Молодого человека подготовил учитель географии Василий Павлович Иванов.

«Такой результат – гордость не только для самого Дмитрия, но и для всего нашего района: он ещё раз доказывает, что наши ребята способны покорять самые высокие вершины, а ЕГЭ становится для них не испытанием, а возможностью показать всё, на что они способны», - прокомментировал глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.