Герой России передал Национальному музею Бурятии копию Золотой Звезды

Фонды Национального музея Бурятии пополнились ценным экспонатом – копией медали «Золотая Звезда». Ценный дар сделал Герой России Зоригто Ангархаев. В культурном учреждении подчеркнули, что это большой вклад в сохранение исторической памяти.

«Для Зоригто Ангархаева, человека, чья жизнь и служба стали примером для многих, эта награда имеет особое значение. Теперь посетители музея смогут увидеть такой символ доблести вблизи, узнать больше о жизни и подвигах Героя России. Также это позволит будущим поколениям не только узнать о выдающихся личностях, но и понять, что такое настоящая отвага и служение Отечеству», - прокомментировали в Национальном музее республики.

Копия государственной награды займет свое место в экспозиции «Стойкость, верность, отвага» (0+).

Ранее «Номер один» сообщал, что 9 мая Зоригто Ангархаев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади в Москве.

Его позывной – «Кремль». Боец был удостоен «Золотой Звезды» в августе 2025 года. Под командованием Ангархаева штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Угледар.