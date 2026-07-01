Общество 01.07.2026 в 14:17

«Может, сегодня здесь медаль получил и будущий глава Бурятии»

Алексей Цыденов наградил лучших выпускников
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Текст: Андрей Константинов
«Может, сегодня здесь медаль получил и будущий глава Бурятии»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня в Улан-Удэ прошла церемония вручения выпускникам золотых и серебряных медалей. Как сообщил глава Бурятии, в этом году в республике 478 медалистов - на 84 больше, чем в прошлом. 

«Сегодня высокую выпускную награду получали уже не бывшие школьники, а будущие инженеры, строители, врачи, учителя, будущие знаменитости. А может, сегодня здесь медаль получил и будущий глава Бурятии. Эти дети будут творить историю, менять цивилизацию, строить мир! А наша задача сегодня обеспечить всем выпускникам крепкий качественный старт во взрослую жизнь. И я снова повторюсь, что наши бурятские вузы занимают достойные позиции», - отметил Алексей Цыденов. 

Как напомнил глава, БГУ сегодня набирает абитуриентов совместно с Высшей школой экономики. При окончании обучения по специальности IT и искусственный интеллект выдают два диплома. 

«В Восточном институте БГУ сегодня обучаются дети из 52 регионов России. К нам едут из Москвы, Петербурга, из Новосибирска, других городов и стран, потому что мир развернулся на Восток. И Восточный институт БГУ дает основу для экономических, коммерческих связей, международного права», - рассказал руководитель региона.

ВСГУТУ также выдает двойные дипломы совместно с МАИ, самым передовым федеральным университетом в сфере авиастроения. 

«Сегодня выпускники нашего ВСГУТУ делают лучшие в мире вертолеты. Лучшие локомотивы. Беспилотники. Самые передовые полимерные технологии», - заявил Алексей Цыденов. 
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