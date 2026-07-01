Мэр Улан-Удэ поздравил выпускников-медалистов

- Глядя на вас, мы понимаем, что у нас хорошее светлое будущее. Будущее страны в ваших руках. Пусть перед вами открываются все дороги, а в душе всегда будут любовь, счастье и вера в себя, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





— Сегодня вы получаете свои собственные золотые медали. И, если честно, эти медали — не только про оценки в аттестате. Они говорят и о другом. Они говорят о том, что вы умеете держать слово. Когда хочется всё бросить и пойти гулять, вы садитесь за учебники. Эта медаль — знак качества человека, знак того, что на вас можно положиться и что у вас есть бойцовский характер. Дорогие ребята, лёгких путей в жизни не бывает. Я желаю, чтобы ваша дорога была именно вашей дорогой и привела вас к любимому делу. И неважно, чем вы будете заниматься: лечить людей или учить их, строить дороги или дома, писать коды или алгоритмы. Главное — делать это с душой. И ещё помните о своих корнях. Помните о своей школе, о своих учителях, о нашем Улан-Удэ. Знайте, что мы вами гордимся. Если вы поедете учиться в другие города, работать или покорять мир — покоряйте. Но возвращайтесь. Возвращайтесь со своими победами. Вы для нас — самая главная надежда и самая большая гордость. Сияйте, побеждайте! С праздником! — обратился к медалистам Игорь Шутенков.





Лидерами по количеству медалистов в 2026 году стали гимназия №3, гимназия №59 и школа №49.





Сегодня в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 2026 года. Право на получение медали подтвердили 478 выпускников. 297 из них получили золотые медали и 181 — серебряные.Городских медалистов поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Особая гордость города Улан-Удэ — 22 стобалльника по результатам ЕГЭ. Двое выпускников получили максимальные 100 баллов сразу по двум предметам: по русскому языку и литературе, а также по русскому языку и истории.При этом количество медалистов в Улан-Удэ ещё может увеличиться. Число 478 не является окончательным, поскольку результаты экзаменов в резервные дни ожидают ещё 11 претендентов на медаль. Кроме того, 8 и 9 июля ещё 68 выпускников воспользуются правом пересдачи экзаменов и постараются улучшить свои результаты.Фото: мэрия Улан-Удэ