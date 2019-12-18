В Бурятии возвращены государству 5,7 га леса на побережье Байкала

Материалы прокурорской проверки по факту незаконной приватизации земли направлены в органы следствия



В Бурятии природоохранная прокуратура доказала незаконное нахождение в частной собственности земель на побережье Байкала. В 2012 году по решению администрации Северо-Байкальского района гражданину в собственность под строительство базы отдыха был предоставлен земельный участок в Центральной экологической зоне Байкала площадью 9 гектаров, расположенный в местности губа Онокачан. Впоследствии земля была перепродана юридическому лицу.



Как выяснила прокуратура, больше половины участка составляли земли государственного лесного фонда, которые в силу закона могут находиться исключительно в федеральной собственности. Кроме того, решением комитета ЮНЕСКО Байкал и прилегающие к нему территории в границах центральной зоны включены в Список всемирного природного наследия. Особый статус таких объектов препятствует их передаче в собственность граждан



Для устранения выявленных нарушений северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск, который рассмотрен и удовлетворен, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Право собственности коммерческой организации на незаконно образованный земельный участок признано отсутствующим, постановлено снять участок с кадастрового учета.



Решение суда в законную силу не вступило, отметили в надзорном органе. Впрочем, материалы прокурорской проверки по этим фактам уже направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.



Фото: baikalproc.ru

