В Улан-Удэ госпитализированы трое летчиков из Китая

Они прибыли на У-УАЗ для повышения квалификации в составе группы из 14 человек



В Улан-Удэ с высокой температурой госпитализированы трое летчиков из КНР, сообщили «Номеру один» в республиканском управлении Роспотребнадзора. «Им поставлен диагноз ОРВИ, анализы на коронавирус направлены в Новосибирск, их результаты пока не пришли», - уточнили в управлении.



Летчики прибыли в Россию 31 января рейсом Пекин-Иркутск и сразу были взяты под наблюдение. Диагноз ОРВИ поставлен 3 февраля.

Под наблюдением находятся и их товарищи по группе.



По некоторым данным, это еще 10 человек, которые живут в гостинице авиазавода, рассказал «Номеру один», источник, знакомый с ситуацией. Есть информация о том, что через неделю на авиазаводе ждут новую партию обучающихся из КНР в количестве 25 человек.



В пресс-службе авиазавода подтвердили, что китайские летчики регулярно обучаются на У-УАЗ в рамках контрактов, подписанных предприятием. «В связи со вспышкой коронавируса в Китае все прибывающие проходят строгий медицинский контроль, все меры профилактики принимаются», - отметили в пресс-службе.



Фото: pixabay.com

