Организаторы масленицы в Улан-Удэ придумали способ борьбы с пробками

Для гостей праздника предусмотрели большую стоянку и бесплатные автобусы



Красочная программа «Масленица 2020» позволит гостям музея отпраздновать один из самых любимых праздников с традиционным размахом и удалью, окунуться в атмосферу народного праздника с его особенностями и колоритом, сообщает официальный сайт Этнографического музея народов Забайкалья.



Завтра, 1 марта, будут представлены красочная концертная программа с участием ансамблей «Сибирский сувенир», «Истоки», «Алтан Булаг», «Раздолье», «Лотос», «Уряал», «Живица», яркое огненное шоу. Все желающие смогут принять участие в покорении ледового столба, конкурсах, потешных состязаниях для детей и взрослых. Каждые 20 минут будут проводиться розыгрыши призов. Среди которых, к примеру – настоящий баран.



Гостей праздника ждут угощения — 2020 блинов с разными начинками, душистый чай с медом и вареньем. На ярмарке можно будет приобрести различные сувениры и поделки. Самый зрелищный конкурс «Взятие ледового столба», традиционно любимый горожанами, большой хоровод, прощание с Масленицей и торжественное сожжение куклы, ростом в три метра.



В кармашек огромной куклы праздника – Масленицы – можно будет положить записку с описанием своих бед.



- Мы предлагаем нашим гостям написать все плохое, что было с ними в ушедшем году, положить в карман фартука куклы. И при сожжении этой куклы все несчастья вместе с дымом растворятся, - рассказала нам Саяна Бильдуева, заместитель директора этнографического музея по научной работе.



Для гостей праздника будет организована автостоянка на поляне напротив базы «Оранж Хаус», откуда будут бесплатно курсировать автобусы до музея и обратно. Также будет работать специальный маршрут от остановки «Стрелка». Эти меры помогут решить проблему затрудненного движения в праздничный день, которое зачастую отпугивает потенциальных посетителей праздника.



- Мы попытались разгрузить дорогу. Стоянка перед музеем, по опыту прошлых лет, заполняется за 2 часа до мероприятия. Мы в соцсетях обращались к улан-удэнцам с просьбой приезжать на общественном транспорте. Его будут пропускать к месту празднования, в отличие от личных авто, - пояснила Саяна Бильдуева.



Также на территории проведения праздника будут работать фотозоны, игровые площадки. Будут проходит мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, которые также можно сжечь. Украшением праздника станет в том числе и большой двухметровый самовар.



Фото: «Номер один»



