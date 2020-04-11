Монгольские студенты отправились из Бурятии домой

На комфортабельных автобусах выехало более ста ребят

Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к Главе Республики Бурятия Алексею Цыденову с просьбой оказать помощь в перевозке монгольских студентов из Москвы.Сегодня 11 апреля 126 ребят из международного аэропорта «Байкал» на четырех комфортабельных автобусах, которые предоставило Министерство туризма, культуры и спорта, проедут по Бурятии до границы с Монголией.В дорогу студентам выдали ланч-боксы, маски, перчатки и буклеты о достопримечательностях Бурятии.Фото: пресс-служба Минтуризма РБ