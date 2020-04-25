В Бурятии уволенные рыбоводы рассказали о причинах массовой гибели байкальского осетра

Проверка факта массовой гибели краснокнижных видов рыбы на трех рыбоводных хозяйствах республики завершена



Нарушений выявлено немало. В ближайшее время вынесут меры прокурорского реагирования. Начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика привлекут к ответственности. Однако, как выясняется, гибель краснокнижного осетра – всего лишь верхушка айсберга. На самом деле внутри рыбоводной отрасли уже много лет бушуют нешуточные страсти.



Гибель осетров



Напомним, неприятное происшествие на Гусиноозерском рыбоводном хозяйстве произошло в марте текущего года, когда погибло около 400 осетров – краснокнижной рыбы общей массой 192 килограмма. Согласно предварительным данным от ветеринаров, у рыбы имеются признаки герпесвирусной болезни.



Природоохранная прокуратура провела проверку по данному факту и выявила немало нарушений в работе предприятия. Более того, и на двух других рыбоводных хозяйствах республики также выявлены целые списки нарушений, в том числе массовая гибель осетра.



- Мы проверили деятельность Байкальского филиала ФБГУ «Главрыбвод» и им подведомственных заводов. Выявили массу нарушений самого разного характера: условия хранения кормов, отсутствие документов, разрешающих те или иные действия работников, и пр. Состав кормов также не соответствовал нормам. Установлено, что корм был слаботоксичный. Есть нарушения, связанные с неправильностью ведения учета, не всегда составлялись нужные акты. Эти и прочие нарушения, по нашему мнению, косвенно или напрямую способствовали развитию такой ситуации – возникновение заболевания и гибель осетров, - говорит заместитель прокурора Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Артем Баженов.



На этой неделе решится вопрос по поводу того, какие именно меры прокурорского реагирования будут приняты. Сейчас нарушители знакомятся со справкой, выданной им прокуратурой.



- Там указано, какие нарушения им вменяются. По результатам их пояснений мы будем принимать те или иные решения по поводу мер реагирования. Возможно, направим материалы для возбуждения административных производств, привлечения виновных лиц к административной ответственности. Прежде всего, речь идет о начальнике Байкальского филиала «Главрыбвода» Леониде Михайлике, - подытоживает Артем Баженов.



Вверенное Байкальскому филиалу «Главрыбвода» государственное имущество - ремонтно-маточное стадо байкальского осетра - частично утрачено. По оценке экспертов, ущерб составил десятки миллионов рублей.



- Хотелось бы узнать, во сколько оценят утрату государственного имущества?



К примеру, в соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, стоимость одного экземпляра оценивается в 160456 рублей независимо от размера и веса. Общая стоимость погибших осетров составила бы более 60 млн рублей. По моему мнению, причина гибели осетров - абсолютная некомпетентность, совмещенная с плохим отношением руководства Байкальского филиала «Главрыбвода». В любом случае оценку давать Байкальской прокуратуре, и хотелось бы, чтобы ее решение смогло изменить отношение к байкальскому осетру и не только, - считает ихтиолог-рыбовод с 28-летним стажем в рыбной отрасли Константин Логинов.



Уходят лучшие специалисты



Тем временем, как рассказали нам ветераны рыбоводной отрасли, гибель осетра на Гусиноозерском, Селенгинском и Большереченском рыбоводных хозяйствах – это всего лишь один из показателей непрофессионализма и наплевательского отношения руководства Главрыбвода к своему делу, к сотрудникам. И есть немало доказательств этому.



Задолго до того, как был выявлен скандал с гибелью осетров, еще будучи на посту заведующего инкубационными цехами Гусиноозерского рыбоводного хозяйства, Андрей Михайлов отправил письмо Владимиру Путину. По его словам, он вынужденно пошел на этот шаг. Зарплата сотрудников была мизерной, премии прекратили выдавать, а новый инвентарь и спецтехника только снились рыбоводам, которые от безысходности покупали на свои личные средства необходимые для работы вещи и использовали личные автомобили для рабочих нужд.



«В течение двух лет по приходе нового руководства Леонида Михайлика заработная плата упала в разы. Не выплачивается премия по итогам выполненных работ. Между тем в самом управлении премия выплачивается поквартально, арендуются и приобретаются дорогостоящие транспортные средства. Спецодежда не выдается, заявки игнорируются, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Рыбоводные работы по перевозке рыбы внутри хозяйства осуществляются на нашем личном автотранспорте. Во время правления нового руководства уволено или уволилось много специалистов рыбного хозяйства. На претензии и замечания работников к новому руководству по улучшению работы в данной отрасли неминуемо следует резкий ответ: «Не нравится, увольняйтесь». Данное отношение к бюджетной организации приведет к развалу предприятия. От имени коллектива и от себя лично прошу помочь нам в сложившейся ситуации», - написал в обращении к Путину Андрей Михайлов, 17 лет своей жизни отдавший работе на Гусиноозерском рыбоводном хозяйстве.



Отправляя письмо президенту страны, Михайлов не предполагал, что вскоре его спустят вниз по ступеням, и вернется оно в родные пенаты, да еще и на стол человека, являющегося главным героем его послания. После чего профессионалу высшего класса, имеющему много наград, в том числе правительственных, пришлось уволиться и стать безработным. Несмотря на то, что Андрей Владимирович в своей сфере имеет репутацию одного из самых честных, уважаемых и ратующих за свое дело специалистов, коих в Бурятии сегодня почти не осталось.



Подобная участь и у другого уважаемого человека в данной сфере – речь идет о главном рыбоводе Байкальского филиала «Главрыбвода» Сергее Афанасьеве. Правда, он, в отличие от Михайлова, которому до пенсии оставалось всего несколько лет, нашел применение по своей специальности на другом месте. Ушел со своего поста и экс-руководитель Большереченского рыбоводного завода Михаил Думанов, 13 лет руководивший им, ушли или готовы вот-вот уйти многие другие звездочки этой узкоспециализированной отрасли.



Кем же заменяют высококлассных специалистов своего дела?



- Я уволился 5 марта. Как недавно узнал, на мою должность взяли бывшего военнослужащего. Директор сам военком и таких же набирает. Как военный пенсионер будет работать на посту заведующего инкубационными цехами? Они там армию, что ли, строят? И куда смотрит Михайлик, подписывая такие вещи, взяв на работу человека, совершенно не разбирающегося в этом деле? – возмущается Андрей Михайлов.



Пожаловался Путину



По словам гусиноозерского «революционера», именно с приходом на должность руководителя Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика в Бурятии начались проблемы с кадрами, организацией работы рыбоводов.



- Он свою программу ввел и шагает. Наплевал на народ, на людей, который работает и все эти планы выполняет. Я ему так и сказал: «мы как будто в разных лодках находимся. Премии себе отдельно «крыжите», а народ про них не слышал». Когда мое письмо от Путина на стол к Михайлику попало, он вынужден был нескольким сотрудникам повысить зарплату, выделил премии по итогам года. Но что толку? – сокрушается Андрей Михайлов.



По словам опытного сотрудника, рядовые рыбоводы работают порой в ужасных условиях.



- Я рыбу возил на своей машине своими бочками. Попросил руководство достать фляги, в итоге мне привезли две 30-литровые канистры. Я говорю, вы что, издеваетесь, в них только воду возить. Инвентаря не хватает, спецодежды тоже нет. Надо было снять на видео, как работали люди. Как рыбоводы в обычной одежде таскают производителя. Все мокрые, замерзшие, в соплях. Это же не дело. Почему о людях никто не думает? Зато на дорогие джипы деньги есть, их закупают в качестве служебных для начальства. А ведь когда просил хотя бы починить старый трактор, закупить запчасти, мне отказали – мол, денег нет. Когда терпение лопнуло, я и написал Путину. Но толку особого не было, – сетует бывший сотрудник Гусиноозерского рыбоводного хозяйства.



Андрей Михайлов считает, что гибель осетров произошла из-за кормов. Он давно бил тревогу по этому поводу, но его никто не слушал. Ведь похожая ситуация здесь уже была несколько лет назад, когда на рыб напала «мраморная сыпь».



- Было такое, что звонил Зане Вороновой (заместителю начальника Байкальского филиала «Главрыбвода». – Прим. ред.), предлагал – давайте перейдем на нормальный корм. Не будем издеваться над рыбоводами и рыбой. На что мне ответили: «Сами разберемся».



Видно без микроскопа



С версией Михайлова соглашаются и другие эксперты. Всему виной некачественные корма - так считает и Василий Дубов, доцент кафедры «Аквакультура и водные биоресурсы» Кубанского госуниверситета, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, с 40-летним опытом работы в сфере рыбоводства.



- Сейчас сложилась такая ситуация, что корма покупаются по тендерной схеме по госзакупкам. А значит, не лучшие, а самые дешевые. Плюс из-за скудного финансирования закупаются в большом количестве и порой переходят на другой сезон. И, что бы рыбоводы ни говорили, нам отвечают – денег нет. А если просроченные корма, как в данном случае, еще и неправильно хранились – во влажном месте, то они становятся токсичными. При этом рыба гибнет не сразу. А по мере разрушения печени. Так что никакой герпесвирусной инфекции там нет, ведь в таких случаях рыба погибла бы сразу вся. В данном случае идет речь о медленной смерти осетров, когда плесневелый грибок вырабатывает токсины и корм становится несъедобным, - уверен Василий Дубов.



По сей день достоверно неизвестно, из-за чего именно погибла краснокнижная рыба, есть только предположения. Пока образцы зараженной рыбы не пройдут обследование в специальной московской лаборатории, говорить о точном диагнозе преждевременно. Но отправка образцов задерживается по ряду причин, в том числе из-за коронавирусной вспышки и сложной организации перевозки груза.



- Нужны исследования, которые в нашей республике не проводятся, нужно отправлять пробы в лабораторию в Москву. Точный диагноз пока сказать не можем. Сейчас решается вопрос с транспортировкой. Есть определенные жесткие рамки, нужны определенные условия: пробы нужно доставить так, чтобы вирус не погиб при транспортировке, - говорит главный специалист-эксперт Управления ветеринарии РБ Александр Елезов.



Мы не эксперты, чтобы судить о том, из-за чего именно произошла очередная вспышка гибели краснокнижной рыбы. Но то, что внутри системы Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» работа построена не на должном уровне, заметно даже без микроскопа.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

