В Бурятии скончался третий пациент с COVID-2019

Общее число зараженных коронавирусом в республике выросло до 245 человек



В Улан-Удэ от коронавируса скончалась 72-летняя женщина. Летальный исход наступил от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности, вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии излечения, в связи с чем пациентка была переведена с улучшением в обычное отделение больницы.



В Бурятии сегодня зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Накануне их было 227, сообщили в минздраве республики.



Успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерло три человека, проходят лечение в стационарах 157 больных. Ведется госпитализация еще восьми пациентов Круг контактных лиц составляет 1014 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 11 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ. В трех обсерваторах находятся 113 человек.



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