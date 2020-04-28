28.04.2020
В Бурятии скончался третий пациент с COVID-2019

В Бурятии скончался третий пациент с COVID-2019

Общее число зараженных коронавирусом в республике выросло до 245 человек

В Улан-Удэ от коронавируса скончалась 72-летняя женщина. Летальный исход наступил от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности, вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии излечения, в связи с чем пациентка  была переведена с улучшением в обычное отделение больницы.

В Бурятии сегодня зарегистрировано  245 лабораторно подтвержденных  случаев заражения COVID-2019. Накануне их было 227, сообщили в минздраве республики.  

Успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерло три человека, проходят лечение в стационарах  157 больных. Ведется госпитализация еще  восьми пациентов  Круг контактных лиц составляет 1014 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 11 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ. В трех обсерваторах находятся 113 человек.

Фото: pixabay.com

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