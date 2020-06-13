Бывший росгвардеец пытается восстановить стадион в Улан-Удэ

За последние годы спортивный объект пришел в ужасное состояние





Власти всех уровней призывают заниматься спортом и следовать здоровому образу жизни. Однако условий для этого в Улан-Удэ почти нет – к примеру, жители Мясокомбината пытаются оздоравливаться на заброшенном стадионе.

Интересно, что идея вернуть футбольный стадион жителям Мясокомбината – это мечта одного человека. Бывший сотрудник Росгвардии, а ныне детский тренер Андрей Петров уже полтора года обивает пороги чиновников с просьбой обратить внимание на этот спортивный объект.





- Раньше тут проводились концерты и разные спортивные мероприятия, но несколько лет назад стадион пришел в ужасное состояние. Детям негде заниматься спортом, мамочкам негде гулять с детьми, а те же спортивные мероприятия проходят в старых и тесных спортивных залах, – рассказывают сами жители этого микрорайона.Обращение к администрации города и местному депутату местные активисты отправили в социальные сети.- Два года назад тут установили новые турники, и на этом все. Моему брату и его друзьям приходится проходить километр до ближайшей оснащенной площадки - по пути они несколько раз переходят дорогу от своры собак. Наши власти так усердно борются с беспризорниками, которых «вырастили» сами. Детям просто нечем заняться. Нет секций, кружков бесплатных, и детям просто скучно, – возмущается девушка.В управлении по спорту администрации Улан-Удэ развели руками: «К сожалению, данный стадион не входит в программу реконструкции на этот год».- В городе условий и стадионов для футбола нет. Мы везде арендуем. А здесь стадион, на котором мы еще в юности играли, – говорит Андрей.Он тренирует мальчишек в ДФК «Спарта», где собирается детвора с 18-, 20-го кварталов и Мясокомбината. Глядя на ребят, Андрей понял, что реконструкция стадиона – это не просто «хотелка» и ностальгия, а большой социальный проект.- Мясокомбинат – это же целый поселок. Представляете, какая там ситуация неблагоприятная. А ребята могли не по улицам бродить, а заниматься спортом. Восстановить стадион – это моя мечта. Мы с друзьями создаем сейчас общественную организацию, назовем ее «Добро», - говорит энтузиаст.Детский клуб, где работает Андрей, частный и живет на деньги родителей юных спортсменов. Но сам тренер считает, что детские секции должны быть бесплатными. В прошлом году он нашел коммерсантов, которые помогли сделать новогодние подарки всем воспитанникам.- Хочется, чтобы было человеческое отношение к детям, - делится тренер.По словам Андрея, восстановление стадиона – это реальный проект.- Мы хотим взять в аренду у города и найти инвесторов на реконструкцию. Я был во всех кабинетах - от Министерства спорта до администрации города. И Андрей Сухоруков, и руководство мясокомбината дали нам устное добро.Найти спонсоров молодой тренер планирует и на федеральном уровне.- Я учусь писать гранты. Хотим подать и на местные, и на президентский. Сейчас готовим фильм, много чего сняли на квадрокоптер, планируем активно осветить в соцсетях, - отмечает тренер.Сам Андрей реалистично смотрит на свою мечту – только искусственный газон для стадиона стоит от 2 млн рублей.- Для начала хотя бы песочную подушку сделать. И потом шаг за шагом. Для местных ребятишек это будет второй дом. Я вырос без отца и хочу настоящую пользу принести, - признается тренер.Интересно, что ранее по стопам Андрея Петрова пытался пойти другой воспитанник «Локомотива». Максим Бувалин, создавший детский клуб «Спартак-юниор», пытался привлечь в футбол Бурятии своего друга Владимира Граната, игрока сборной России.- Мы с Володей думали о покупке стадиона. Но хотели бы развить бурятский футбол на нашем родном стадионе и назвать его «Школой Владимира Граната». Ведь его имя уже бренд, - говорит Максим.Гранат предложил рассмотреть идею аренды спортивного сооружения.- В настоящее время после закрытия стадиона юные спортсмены вместе со своими тренерами вынуждены ютиться в дворовых коробках. Что, естественно, сказывается на уровне подготовки и несет риск получения травм. Мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой рассмотреть возможность передачи стадиона в долгосрочную аренду. Со своей стороны обещаем, что будем делать все возможное, чтобы ребятам было комфортно и уютно тренироваться, - пообещал знаменитый футболист.В ответ в ВСЖД сообщили о желании сотрудничать с мэрией.- В связи с оптимизацией непрофильных видов деятельности и в целях сохранения целевого назначения спортивного объекта в настоящее время рассматривается вопрос по его передаче в собственность Улан-Удэ, - сообщили Владимиру в компании.Спустя три года стадион «Локомотив» наконец перешел к городу. Однако здесь до сих пор старое песчаное поле, что и 20 лет назад.- Трибуны и помещения с раздевалками нам еще в прошлом году отдали в оперативное управление, а само поле только сейчас и то в субаренду. Теперь будем пытаться войти в программы. Нам очень нужно искусственное покрытие, - рассказал директор ДЮСШ-6 Василий Лобсанов.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: из личного архива А. Петрова