В Улан-Удэ ищут пьяных водителей

На дороги столицы вышли девять автопатрулей ГАИ
Госавтоинспекция сообщает о проведении профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», в котором будет задействовано десять автопатрулей в составе 20 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. Наряды проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
Только за 5 месяцев на дорогах республики по вине пьяных водителей произошло 70 ДТП, в результате которых погибли 14 и ранены 105 человек. Сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления автомобилем 2630 водителей с признаками опьянения.
- О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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