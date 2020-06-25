Бюджет Бурятии «обескровят» тестами

В Улан-Удэ запустят дорогостоящий выпуск тестов на наличие в крови антител к COVID-19



Массовое производство экспресс-тестов на COVID-19 будет запущено в Бурятии. На эти цели республика выделила 50 млн рублей, которые освоит ООО «Рапид Био», резидент московского технопарка «Сколково». Правда, смущают риски и затянутыесроки реализации проекта в Бурятии - начало 2021 года. Эксперты полагают, что в связи с сезонным характером коронавируса и устойчивой траекторией снижения его регистрации в России, в новом году продукция может и не найти спроса.



Главное - деньги



Тем не менее, будущие производители тестов, получившие солидную бюджетную поддержку, смотрят на ситуацию оптимистично: спрос будет. Тем более, что предприятие ранее не имело средств, но на проект деньги нашлись.



- В феврале 2020 года, когда началась пандемия, у нас впервые возникла идея проекта выпуска экспресс-тестов на COVID-19, - рассказал разработчик тестов Анжей Жимбиев. - Но не было средств, пока мы не стали собирать деньги.



По его словам, в марте запущена краундфандинговая программа. Россияне сбросились на хорошее дело, а собранные 2 млн рублей пошли, по словам Жимбиева, на закупку реагентов и эксперименты.



Экспериментировать Жимбиеву пришлось с нуля, поскольку в вирусологии он новичок. Ведь ранее его ООО DRD Biotech работало лишь над выпуском тест-систем для раннего выявления инсультов. Но когда появилась бизнес-идея, решил рискнуть. Правда, в основном чужими деньгами. После получения 2 млн спустя три месяца удалось создать первые образцы, подать заявку в Росздравнадзор и получить там все разрешения. В режиме видеоконференции разработчик показал, как работает тест. Для этого необходимо капнуть свою кровь на тест и залить ее прилагающимся в комплекте буферным раствором. Реакция практически сразу же отобразится на шкале антител IgG.



Если тест покажет плюс на шкале IgM - человек болеет, пора на карантин. Если на шкале - IgG, значит, у него уже есть иммунитет. Результат готов за 15 минут, стоимость тестирования — 600 рублей.



Поскольку в проект вложены солидные бюджетные средства - 50 млн рублей, то основной вопрос, который возникает при этом, насколько будут оправданы инвестиции? Дело в том, что, как признал сам Анжей Жимбиев, в России непопулярна покупка экспресс-систем населением для изучения своего здоровья. Например в Москве, тестирование на антитела для населения уже бесплатное.



Пустить кровь



Кроме того, если при обычных экспресс-тестах с использованием той же мочи или других биосред , не наносится вреда коже, то здесь придется пускать кровь. Поэтому неприятные процедуры в основном проводят в медучреждениях. Не случайно Анжей Жимбиев и не обещал их открытой продажи, туманно высказавшись: «мы будем стараться, чтобы наши тесты появились в аптеках». Соответственно, основным каналом сбыта сколковских экспресс-тестов, судя по всему, будут больницы, стационары, госучреждения, в том числе закрытые.



Однако проект очень рискованный. Рынок давно занят лидерами вирусологии, например, новосибирским АО «Вектор-Бест», продолжающим наращивать выпуск тест-систем.



«Дорога ложка к обеду»



- Обычный бизнес не стал бы так рисковать своими деньгами, опираясь лишь на такой непрогнозируемый фактор, как поведение вируса в популяции, - говорит Анатолий Думнов. - Ведь если он умрет или даже сильно ослабеет, то эти тесты и деньги придется выбрасывать на ветер. Что касается бюджетных проектов, то здесь почему-то так крупно рисковать считается нормальным.



Еще одна причина, по которой спрос может быть меньшим, чем ожидалось в начале пандемии, это более слабое распространение коронавируса, по сравнению с теми же гриппом и ОРВИ. Ведь, как оказалось, ковид в основном затрагивает лишь конкретную демографическую группу: старше 65 лет, имеющих тяжелые хронические заболевания. Это ведь не грипп, который косит и детей, и здоровых, и больных.



По словам Анатолия Думнова, «проект безнадежно опоздал со сроками, это тот случай, когда дорога ложка к обеду». Ведь продукция нужна сегодня, а не к 2021 году, когда коронавирус может сменить очередная модификация того же давнего гриппа H1N1, к которому «ковидные» тесты бесполезны. Впрочем, пока участникам бизнес-схемы остается надеяться на словесные интервенции ВОЗ. Он пугает второй «ковидной» волной, повышая прибыли фармкомпаний. Как говорится, кому война, а кому мать родна.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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