В Бурятии турбизнес душат на корню

Тяжелее коронавируса для отелей на Байкале оказались сверхжесткие требования федеральных надзирателей



Пустые пляжи и закрытые гостиницы - ничто так не отражает упадок в туристической отрасли Бурятии, как отсутствие туристов. Популярный ранее курорт Горячинск столкнулся, пожалуй, с самым серьезным кризисом падения туристического потока за последние десятилетия. Местные жители говорят, что подобного спада не было даже в 90-е годы. Фактически курорт обезлюдел, хотя погода в Горячинске стоит замечательная, прибрежная полоса прогрелась для купания и сама природа, казалось бы, ждет истомившихся на карантине туристов. Но мешают многочисленные проверяющие.



- Мы тут немногие, кто открылся после так называемого карантина, - рассказывает менеджер новенького трехэтажного отеля. - Остальные не начинают сезон, поскольку не хотят вкладывать деньги в переоборудование в связи с жесткими требованиями Роспотребнадзора. Нам покупка бактерицидных ламп, бесконтактных термометров и антисептиков обошлась почти в 80 тыс. рублей. Но если нет гостей, то смысл тратить эти средства на открытие?



По словам отельера, весь июнь к ним практически никто не заселялся. Приезжают лишь редкие семьи с детьми. Кроме того, по новым требованиям только члены одной семьи могут заселяться в один номер. Что касается пар, не зарегистрированных в браке, то их, согласно требованиям Роспотребнадзора, селят в отдельных номерах. Что не устраивает ни отдыхающих, ни сами гостиницы. Не случайно недавно «Опора России» провела исследование, согласно которому сверхжесткие санитарные требования и спад турпотока могут «погубить» до 30% российских средств размещения.



Вместо Греции – Байкал



Сегодня единственная надежда остается на иногородних туристов, которым в июле разрешили приезжать в Бурятию. Сегодня идут хорошие бронирования от туристов из Забайкальского края, чуть меньше из Иркутской области, у которой есть свои курорты и Ольхон. И, конечно же, спасти туристическую отрасль от разорения смогут московские туристы. Дело в том, что многие крупные туроператоры по системам раннего бронирования взяли от туристов деньги на летний отдых в Турции, Греции, Черногории и других странах, но поскольку заграница закрыта, то многим туристам в качестве альтернативы предложили поехать на Байкал. Где абсолютно отсутствуют высококлассные отели из-за сверхжестких требований проверяющих.



Однако, как говорится, лучше хоть что-то, чем ничего. С чем сегодня, скорее всего, со скрипом, но согласились многие москвичи, кто ранее не бывал на «священном озере». Ведь лето проходит, а ждать от туроператоров возврата денег и возобновления туров в Европу пока бесполезно. Добавим, что стоимость 9-дневного чартерного тура из Москвы начинается от 42 тыс. рублей. В цену входит перелет, проживание в отеле «три звезды», трансферы, транспортное обслуживание, питание и базовые экскурсии.



Республика нам поможет



Правительство Бурятии, в свою очередь, понимая, чем грозит разрушение турбизнеса, в мае выделило 52,5 млн рублей на поддержку отрасли. Средства пошли на субсидии по обеспечению затрат по аренде помещений, частичному возмещению оплаты коммунальных услуг гостиницам. А также субсидии на частичное покрытие расходов оплаты по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств гостиницами в связи с объявленным карантином.



Сегодня разрабатываются дополнительные меры поддержки отрасли.



Так, правительством РБ по просьбе туриндустрии республики практически решен вопрос о компенсации средствам размещения затрат на приобретение бактерицидных излучателей для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров. Туроператоры Бурятии считают, что на региональных чиновников им грех обижаться.



- Если бы глава республики не взял на себя ответственность по открытию гостиниц с 1 июня, хотя все федералы настаивали на ужесточении, то мы бы до сих пор сидели на карантине, - говорит председатель правления бурятского республиканского союза туриндустрии Андрей Измайлов. - Глава региона лично ездит по объектам туристической индустрии, проверяя готовность к летнему сезону и, несмотря на ограничения, идет нам навстречу во всех вопросах.



Как отметил эксперт, «региональное правительство сегодня сняло все административные препоны, чтобы поднять с колен находящийся в глубочайшем кризисе республиканский туризм». В результате, по словам Андрея Измайлова, «пока ни один наш туроператор не попал под банкротство, несмотря на жесткие блокировки в апреле-мае этого года в связи с пандемией». По мнению эксперта, это необходимо для того, чтобы сохранить тысячи рабочих мест, завязанных на туризме.



Кто приструнит Росприроднадзор?



Однако пока одни спасают туризм и рабочие места, другие, похоже, лишь вредят. Так, сложилось впечатление, что федеральные суды и надзирающие органы, работая, можно сказать, в плотном тандеме, делают все, чтобы инвесторы в это сложное для страны и региона время окончательно отвернулись от Байкала. Перестав вкладывать средства в развитие цивилизованного экологического сектора туризма (что связано, например, с вывозом жидких и твердых отходов и бережным отношением к природе). Лишь один пример. Так, на прошлой неделе судья Верховного суда Бурятии Мария Ихисеева приняла окончательное решение по вопросу наложения штрафа в 300 тыс. рублей на инвестора, вложившегося в строительство туристическо-рекреационного комплекса «Байкал Даймонд» в районе Гремячинска.



Несмотря на то, что инвестор строит туристический комплекс, получив все мыслимые и немыслимые разрешения от контролирующих органов, его оштрафовали, и будет ставиться вопрос о сносе сооружения. Дело в том, что так называемые «природоохранные ведомства» открыто заявили в суде, ссылаясь на экологию, что они теперь будут блокировать практически любую хозяйственную деятельность на Байкале, в том числе строительство туристической инфраструктуры.



Пора измерить давление



- Федеральные органы создают в Бурятии крайне опасный прецедент для инвесторов, внимательно следящих за уровнем административного давления в области туризма, - прокомментировал нелицеприятные факты советник главы Бурятии Александр Васильев. - И мы видим, что сегодня в республике заморожено 110 инвестиционных проектов в области освоения лесных участков с целью рекреации. И не случайно, что в связи с необъяснимо жесткой позицией природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора наше Республиканское агентство лесного хозяйства с 2019 года прекратило согласование всех без исключения участков по их освоению на Байкальской природной территории.



Позицию регионалов разделяют и общественники Бурятии.



- Если раньше наше государство называли «страна Советов», то теперь у нас «страна запретов», - сетует член Общественной палаты РБ, известный эколог Евгений Кислов. - Проблема в том, что в Бурятии федеральные контролирующие структуры практически не используют разрешительный механизм в области развития туризма, когда средство размещения проходило бы государственную экологическую экспертизу. У нас просто запрещают все, наказывая инвесторов через суды.



При этом непонятно, как должна выполняться государственная задача по развитию цивилизованного туризма взамен процветающего на Байкале «дикого»? Наносящего гораздо больший урон, чем немногочисленные средства размещения, построенные с наличием всех необходимых разрешений на строительство.



Вот и получается, что пока неясно, кто нанес больше вреда туристическому сектору региона? То ли вирус из Китая, то ли федеральные контролирующие структуры, которые, упражняясь в административном рвении с целью получения премий и продвижения по службе, своими действиями фактически ликвидируют даже саму возможность возвести на Байкале современные отели. Удовлетворяющие всем современным требованиям по экологической безопасности и комфорту для проживания иногородних и в перспективе иностранных туристов.



Справка: По данным Министерства туризма Бурятии, в республике зарегистрировано 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 туристических агентств и 14 санаторно-курортных учреждений. До экономического кризиса в отрасли работало около 12 тыс. человек.



Дмитрий Родионов, «Номер один».