В Бурятии отрегулируют уровень озера Гусиное

Сейчас оно подтапливает дома в поселке Набережный Гусиноозерска



В Бурятии проведут работы по снижению уровня озера Гусиное проведут. Комплекс мероприятий здесь необходим для того, чтобы грунтовые воды не затапливали дома жителей поселка Набережный города Гусиноозерск, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогу осмотра пострадавших домов в поселке в ходе рабочей поездки по Селенгинскому району.



«Причиной подтопления служит то, что поднялся уровень озера Гусиное. Он, безусловно, давит на грунтовые воды, этой воде некуда деться и она выходит у людей в подпольях. Необходимо снижать уровень озера. Но здесь также нужно учитывать несколько факторов. Один из них это то, что на притоке озера - реке Цаган-Гол - установлена оросительная система, перекрытие которой скажется на сельхозтоваропроизводителях. Необходимо смотреть системно, в том числе и корректировать работу Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас рассматриваем возможность, чтобы понизить уровень озера на 50-80 сантиметров. В любом случае решать вопрос будем, людей один на один с этой проблемой не оставим», - подчеркнул Алексей Цыденов.



В подтопленных грунтовыми водами домах поселка Набережный проведут дополнительную экспертизу. По словам главы Селенгинского района Станислава Гармаева, на сегодняшний день на затопляемой территории расположено 130 домов с общим количеством проживающих 248 человек. Из них подтоплены грунтовыми водами 85 домов, признаны непригодными для жизни 12 домов.



«Сейчас постоянно проводятся обследования домов, наблюдается просадка грунта, по домам пошли трещины. Прорабатывается вопрос о выделении средств на переселение граждан, чьи дома признаны аварийными. Но для выделения средств на оказание материальной помощи пострадавшим, а также на переселение нам необходимо помочь людям признать их дома аварийными через суд. Затем будем смотреть в рамках какой программы будет осуществляться переселение. По предварительным данным, для переселения граждан необходимо около 35,5 миллиона рублей», - сказал Станислав Гармаев.



Отметим, в феврале специалисты министерства природных ресурсов Бурятии осмотрели подтопляемые территории и гидротехнические сооружения. В мае при содействии Гусиноозерской ГРЭС укреплено дорожное полотно по подтопленным улицам. В марте между миниприроды Бурятии и ООО «Мелиоводпроект» заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по расчистке устьевого участка русла реки Цаган-Гол в селе Гусиное Озеро. В рамках заключенного контракта 15 мая проведено комиссионное обследование устьевого участка русла реки Цаган-Гол, расход по которому регулируется Галтайским водозаборным сооружением.



Для увеличения оттока воды из озера Гусиное предлагается расчистить русло реки Баян-Гол. Это поддержано Федеральным агентством водных ресурсов. В декабре 2019 года подписано соглашение между правительством Бурятии и Росводресурсами о намерениях реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных проектов» нацпроекта «Экология» в 2022 году с финансированием в размере 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru





