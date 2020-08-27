В Бурятии режим «антиковидных» ограничений продлен до 30 сентября

В Еравнинском районе, где произошла вспышка COVID-19, противоэпидемические мероприятия усилены

В Бурятии до 30 сентября продлено действие режима «антиковидных» ограничительных мероприятий. Такое решение принял региональный оперативный штаб по проблемам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



До особого распоряжения сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием жителей республики. Приостановлена работа аттракционов и зон развлечения в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.



Предприятия общественного питания продолжат работу при выполнении требований Роспотребнадзора. Обязательно наличие отдельного наружного входа в помещение и соблюдение установленных правил: окончание работы не позже 24 часов; рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.



До 30 сентября включительно приостановлена работа предприятий общественного питания, расположенных внутри торгово-развлекательных комплексов. Также на месяц продлен запрет на предоставление услуг СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов.



Усилены противоэпидемические и контрольные мероприятия в Еравнинском районе Республики Бурятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. До ее стабилизации приостановлена работа детских дошкольных учреждений и предприятий общепита на территории села Сосново-Озерское и сельского поселения «Исингинское». Медицинские работники проводят обследование персонала общеобразовательных учреждений в этих поселениях. Мобильные группы проверяют организации торговли на обеспечение эпидемиологической безопасности в помещениях и залах торговли. Администрации района поручено организовать обеспечение лекарственными препаратами и продуктами питания лиц, находящихся на самоизоляции.



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