В Улан-Удэ восстановили электроснабжение Железнодорожного района

Ремонтные работы продолжаются, чтобы воссоздать резервные схемы и не допустить такой ситуации в будущем



Специалисты «Россети Сибирь в Бурятии» в 2:40 местного восстановили электроснабжение потребителей Железнодорожного района. Но работы продолжаются, чтобы привести в порядок другие кабели, воссоздать резервные схемы и не допустить такой ситуации в будущем, сообщила пресс-служба компании.







На место ЧП сразу же прибыли три аварийные машины с ремонтными бригадами, чуть позже в 4 утра на помощь электрикам приехала мобильная лаборатория. Специалисты незамедлительно приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных силовых кабелей. Было поставлено 7 муфт, в 17:00 из трех сгоревших линий было восстановлено две линии, на них подали напряжение, но через час вышла из строя 4-я высоковольтная линия, которая не дала подключить всех потребителей.



Специалисты выяснили, что включению мешает старая советская свинцовая муфта в узле возле дома на Октябрьской, 4.



В компании «Россети Сибирь» отмечают, что столь длительное время отключения электроэнергии было связано с отсутствием резервных линий, с большим количеством обрывов существующих линий из-за проведения строительных работ в разных частях района.



Фото: «Россети Сибирь» Специалисты «Россети Сибирь в Бурятии» в 2:40 местного восстановили электроснабжение потребителей Железнодорожного района. Но работы продолжаются, чтобы привести в порядок другие кабели, воссоздать резервные схемы и не допустить такой ситуации в будущем, сообщила пресс-служба компании. Напомним , в пятницу 11 сентября в 2 часа ночи в Железнодорожном районе столицы Бурятии из-за последствий ливня и грозы вышли из строя три подземные 6-киловольтные линии, подающие электроэнергию в жилые дома по улицам Октябрьская, Комсомольская, Маяковского. Без света остались 14 многоквартирных домов, железнодорожная больница, 2187 потребителей.На место ЧП сразу же прибыли три аварийные машины с ремонтными бригадами, чуть позже в 4 утра на помощь электрикам приехала мобильная лаборатория. Специалисты незамедлительно приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных силовых кабелей. Было поставлено 7 муфт, в 17:00 из трех сгоревших линий было восстановлено две линии, на них подали напряжение, но через час вышла из строя 4-я высоковольтная линия, которая не дала подключить всех потребителей.Специалисты выяснили, что включению мешает старая советская свинцовая муфта в узле возле дома на Октябрьской, 4.В компании «Россети Сибирь» отмечают, что столь длительное время отключения электроэнергии было связано с отсутствием резервных линий, с большим количеством обрывов существующих линий из-за проведения строительных работ в разных частях района.Фото: «Россети Сибирь»