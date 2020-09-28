В Улан-Удэ кинолог задержал автовора

Пьяный мужчина снимал бамперы с машин, подбирая эту деталь для своего авто



В Улан-Удэ ночью в полицию Октябрьского района поступило заявление от 28-летнего горожанина о краже. Мужчина рассказал, что пока он находился в гараже, неизвестный похитил бампер с автомобиля, стоящего неподалеку в гаражном кооперативе по ул. Ключевская. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Инспектор-кинолог Антон Кузнецов пустил служебно-розыскную собаку Макса по запаховому следу. Пройдя почти сотню метров в темноте, пес обнаружил в кустах похищенный бампер. В этот момент от оперативного дежурного поступило еще одно сообщение: несколько минут назад с иномарки неподалеку неизвестный похитил бампер.



Полицейский с собакой направились к месту совершения второго преступления. Во дворе старший лейтенант полиции Кузнецов увидел мужчину бампером в руках и задержал его.



Предварительно установлено, что 20-летний ранее не судимый горожанин, находясь в алкогольном опьянении, похитил бампер от иномарки. Молодой человек планировал поставить его на свой автомобиль. Однако поняв, что похищенное по комплектации не подходит к его автомобилю, он выбросил бампер и пошел искать схожий по характеристикам автомобиль. Увидев стоящий автомобиль той же марки, что и его транспортное средство, молодой человек похитил бампер и направился домой.



По фактам краж возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.



Фото: МВД по Бурятии



