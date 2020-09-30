В Улан-Удэ стали известны подробности гибели горожанина в погребе

Вероятней всего отец и сын, сушившие овощную яму с бензиновым генератором, надышались угарного газа



В Улан-Удэ проводится доследственная проверка обстоятельств смерти местного жителя в одном из гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Вакарина.



По предварительным данным, 29 сентября мужчина вместе со своим взрослым сыном решили высушить в гараже овощную яму, установив в ней электрический обогреватель и бензиновый генератор. Запустив установку, мужчины остались в яме. Через некоторое время в результате выгорания кислорода в погребе и вдыхания угарного газа от генератора они потеряли сознание. Их обнаружил пришедший в гараж родственник, который отключил генератор, вызвал скорую медицинскую помощь и спасателей, после чего стал извлекать пострадавших из ямы.



Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины, его сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу.



Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Улан-Удэ проводится доследственная проверка обстоятельств смерти местного жителя в одном из гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Вакарина. Накануне вечером здесь обнаружено тело 54-летнего мужчины, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, 29 сентября мужчина вместе со своим взрослым сыном решили высушить в гараже овощную яму, установив в ней электрический обогреватель и бензиновый генератор. Запустив установку, мужчины остались в яме. Через некоторое время в результате выгорания кислорода в погребе и вдыхания угарного газа от генератора они потеряли сознание. Их обнаружил пришедший в гараж родственник, который отключил генератор, вызвал скорую медицинскую помощь и спасателей, после чего стал извлекать пострадавших из ямы.Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины, его сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу.Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование.Фото: buryatia.sledcom.ru