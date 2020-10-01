Мэр Улан-Удэ получил представление прокуратуры за отсутствие тепла в сотых кварталах

Надзорное ведомство требует наказать виновных
Прокуратура Бурятии организовала проверки в связи с несвоевременной подачей тепла жителям сотых кварталов Улан-Удэ.
«Установлено, что Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ должный контроль за проведение ремонта не обеспечен, своевременная подача тепла не организована», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор республики внес мэру Улан-Удэ представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц.
Директору территориального подразделения ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение.
Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в прокуратуре.
Напомним, с начала сентября жители «сотых» сидят без горячей воды, а подключение их домов к теплу еще даже не начиналось. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна».
После стихийного схода жителей, состоявшегося в минувшие выходные, работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. По заверению мэрии, сейчас на объекте работает порядка 200 человек в три смены.
Дома жителей сотых кварталов обещают подключить к 3 октября.
Фото: «Номер один»
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