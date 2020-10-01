Сбросы воды на Иркутской ГЭС увеличены на 100 кубометров в секунду

Решение принято на фоне продолжающегося роста уровня озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме



Росводресурсы приняло решение об увеличении с 30 сентября сбросных расходов с Иркутского водохранилища до 2800 кубометров в секунду (+100 кубометров в секунду). Такое решение на фоне снижения водности реки.Иркут позволит сохранить уровень воды в Ангаре в районе Иркутска на отметках ниже максимально зафиксированных 16 сентября (179 см), сообщила пресс-служба ведомства.



Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.



Уровень озера Байкал определяет режим работы Иркутского водохранилища. Уровень реки Ангара в границах Иркутска определяется сбросными расходами с Иркутского водохранилища и притоком реки Иркут (впадает в Ангару в черте Иркутска ниже Иркутского водохранилища).



Напомним, в целях пропуска дождевого паводка в бассейне Байкала с 8 сентября сбросной расход с Иркутского водохранилища был поэтапно увеличен с 2400 кубометров в секунду до 2700 кубометров. Это повлекло увеличение уровня воды в Ангаре на участке впадения реки Иркут со 142 см 1 сентября до 155 см 8 сентября (+13 см). В дальнейшем при сохранении сбросных расходов с Иркутского водохранилища в объеме 2700 кубометров в секунду отмечался рост уровня воды в Ангара. Обусловлено это было ростом притока по реке Иркут в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в Ангары в Иркутске (пост Ангара-Иркутск) был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см.



Сейчас отмечается спад уровней по реке Иркут и, как следствие, на реке Ангара в границах Иркутска. Уровень воды составляет уже 161 см (минус 2 см за сутки). Эти сведения подтверждаются ежедневными гидрологическими бюллетенями Росгидромета.



Нормальный подпорный уровень — оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться сооружением, составляет 457 метра. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.



Ситуация на территориях сейчас такова. Иркутск - в нижнем бьефе гидроузла в зоне подтопления грунтовыми водами находится 8 садовых домов, с надворными постройками и огородами. Площадь подтопления около 3 гектаров.



Бурятия - Прибайкальский, Баргузинский, Кабанский районы: в результате волнового воздействия: затоплена автомобильная дорога на мыс Святой Нос. Город Бабушкин - перелив волн через подпорную стенку, разрушение дороги; размыв берега в селе Малый Энхалук; угроза уменьшения площади островного бара Ярки (Ангарский сор).



Фото: «Номер один»

