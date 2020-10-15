Ректор БГУ призвал студентов выйти на борьбу с коронавирусом

С просьбой о помощи в вуз обратилась глава минздрава Бурятии





Сегодня ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин через официальный сайт вуза обратился к студентам университета с просьбой помочь республике в борьбе со второй волной коронавируса.

Как сообщил ректор, с апреля этого года уже более 170 студентов и ординаторов медицинского института БГУ участвуют в борьбе с пандемией, работая в больницах города. Многие студенты университета работают в качестве волонтеров, обеспечивая помощь медработникам и нуждающимся в поддержке гражданам в сложных условиях пандемии.





Поблагодарив студентов за вклад в борьбу с коронавирусом, Николай Мошкин отметил, что на сегодняшний день с приходом второй волны пандемии ситуация в Бурятии вновь стала напряженной. «Ежедневно больше сотни людей получают положительный диагноз на Ковид-19. Медицинские службы работают в авральном режиме, они спасают людей. Каждый медик, каждый специалист сейчас на счету», подчеркнул ректор.По его словам, 12 октября министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась в БГУ с просьбой о привлечении студентов-медиков к работе в больницах и поликлиниках. При этом студентам обещают оформление временного трудового договора, выделение средств индивидуальной защиты и предоставление стимулирующих выплат.«Дорогие студенты, в особенности учащиеся медицинского института, прошу вас откликнуться на просьбу о помощи. Отрасли здравоохранения и обществу нужны ваши навыки и умения, которые пока пусть не в полном объеме, но переданы вам нашими преподавателями. Если вы хотите и можете помочь в борьбе с распространением пандемии, пожалуйста, обратитесь к ответственному работнику вашего деканата», - обратился Николай Мошкин.Фото: БГУ