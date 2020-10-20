Угнанный в Улан-Удэ джип нашли на лесовозной дороге

Росгвардейцы, патрулируя Прибайкальский район, нашли дорогой джип в тайге







Угнанный несколько дней назад в Улан-Удэ дорогой внедорожник обнаружен росгвардейцами в Прибайкальском районе, сообщило управление Росгвардии по Бурятии.



Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, на лесовозной дороге в лесном массиве группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Подъехав ближе, росгвардейцы обнаружили, что регистрационные знаки замазаны грязью.



О найденном джипе экипаж Росгвардии Бурятии сообщил в дежурную часть полиции. После очистки госномеров было установлено, что автомобиль находится в розыске в связи с угоном.



Владелец джипа в тот же день прибыл в Турунтаево из Улан-Удэ. После проведения всех необходимых экспертиз машина была возвращена хозяину. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: Росгвардия

