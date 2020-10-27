27.10.2020
В Бурятии детский омбудсмен побеспокоилась о маленьких «зайцах» в транспорте

В Бурятии детский омбудсмен побеспокоилась о маленьких «зайцах» в транспорте

Она попросила мэра Улан-Удэ провести  инструктаж с водителями, чтобы они не высаживали детей в морозы

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина направила в адрес мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова просьбу о  проведении инструктажа с водителями городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта об исключении случаев оставления в опасности несовершеннолетних пассажиров, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Главный смысл инструктажа - в случае выявления юных безбилетников - довозить до их остановки, давая возможность связаться с родителями. Ведь высадка детей вне остановок в зимние  холода может привести к тяжким последствиям, включая причинение вреда здоровью или жизни ребенка. Такие действия могут квалифицироваться как оставление в опасности (статья 125 УК РФ).

Между тем зимой 2019-2020 годов произошло несколько случаев высадки детей из автобусов городских маршрутов. Несовершеннолетних пассажиров высаживали в мороз и в темное время суток не на их остановочных пунктах, подвергая их опасности.

В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который установит запрет принудительной высадки безбилетника, не достигшего 16-летнего возраста и следующего без сопровождения взрослых, рассказали в  пресс-службе омбудсмена. В ней напомнили, что родителям, отправляя детей в школу, в свою очередь, нужно убедиться, что у ребенка есть возможность оплатить проезд.

Фото: pixabay.com
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