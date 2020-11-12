В Улан-Удэ раскрыли дружеский пьяный угон

Росгвардейцы вернули «пропавший» автомобиль подвыпившей хозяйке



В Улан-Удэ в отдел полиции Октябрьского района поступило заявление от владелицы автомобиля Honda о том, что неизвестные завладели ее иномаркой, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии. На улице Ключевская сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в дорожном потоке автомобиль, схожий по приметам с пропавшим. В ходе непродолжительного преследования росгвардейцы заблокировали его, задержав водителя и пассажиров.



Оказалось, что в ходе распития алкогольных напитков 23-летняя задержанная воспользовалась состоянием опьянения потерпевшей и поехала на угнанном автомобиле за друзьями. Хозяйка автомобиля обнаружила пропажу автомобиля и сообщила в полицию.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Фото: Росгвардия

