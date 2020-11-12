В Улан-Удэ новым автобусам не хватает ответственных водителей

Также есть претензии к несоблюдению расписания и поломкам транспорта





Депутаты горсовета Улан-Удэ обсудили вопросы, связанные с работой новых муниципальных автобусов. Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии города Юрий Ткачёв сообщил, что поток пассажиров в новых автобусах небольшой. Он представил депутатам подробный отчёт по каждому маршруту и его заполняемости, заметив, что одни маршруты простаивают, а другие, наоборот, показывают хорошие цифры пассажироперевозок.

Зампред горсовета Анатолий Белоусов поинтересовался, сколько всего автобусов имеется в парке? Выяснилось, что в октябре по дорогам поехало 42 новых автобуса, и ещё 48 единиц имелось в парке. Но далеко не все старые автобусы выходят на маршруты. Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников объяснил это тем, что многие автобусы уже порядком изношены, и рассчитывать на их полноценную работу не стоит. Их держат в парке исключительно на случай аварийных ситуаций с новыми автобусами.Далее на заседании обсудили маршруты в отдалённые районы города. Депутаты горсовета задавали вопросы непосредственно по перевозкам в своих округах. У многих были претензии по поводу несоблюдения расписания и переполненности транспорта.Алексей Кожевников пояснил, что новые автобусы только начали ездить в отдалённые районы, и точные цифры пассажиропотока устанавливаются. В связи с этим возникают проблемы с временным движением транспорта и его заполняемостью. Он подчеркнул, что нужно время, чтобы люди привыкли к расписанию новых автобусов.– У меня вопрос: как ведут себя новые автобусы по поломкам, удобны ли они для пассажиров, какие отзывы? Они достаточно тёплые для перевозок в зимний период времени? Если хотим увеличить количество автобусов, то как будет решаться проблема с набором водителей? Есть ли перспектива набора? – поинтересовался депутат горсовета Денис Гармаев.Алексей Кожевников ответил, что новая техника насыщена многими компонентами, которых ранее в автопарке не было. По его словам, неполадки имеются, но над этим идёт работа. В любом случае, новые автобусы находятся на гарантии, и, в случае чего, специалисты помогут с ремонтом. Он отметил, что автобусы отличаются комфортом и удобством. Что касается водителей, вопросы есть: требуются опытные и ответственные работники, а таких претендентов мало.– Мы провели информационную кампанию по новым автобусным маршрутам, но, к сожалению, ещё не все жители знают, что появились муниципальные маршруты. Значит, необходимо усилить информирование населения. Возможно, доводить график движения автобусов на остановках, - рекомендовал депутат Сергей Бурдиков.По итогу заседания было решено, что необходимо разработать новую дорожную карту, отражающую маршруты и движение по ним автобусов. А затем продолжить проведение информационной кампании, чтобы жители точно знали, как и когда ездят новые муниципальные автобусы.Фото: мэрия Улан-Удэ