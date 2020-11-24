В Улан-Удэ отремонтировали дорогу





Депутат Жаргал Цыбиков исполнил наказ избирателей – к нему неоднократно обращались жители улиц Бийская и Трубачеева с просьбой уложить асфальт и построить лестницу к улице Солнечная.

Cтоит отметить, что ранее на этом участке не было твердого покрытия. Старожилы говорят, что просили заасфальтировать подъем с момента строительства домов, а это более 30 лет.

- Произведены работы по подготовке основания, асфальтирование проезжей части, устройство тротуара, построены подпорные стены и лестница. Объем работ большой, все обошлось в 3,7 млн рублей, - сообщил «Номер один» помощник депутата Жаргал Дагбаев.

Наказ от жителей исполнен благодаря совместной работе депутата Горсовета Жаргала Цыбикова депутата Народного Хурала Андреяна Зыбынова.

- Заодно решили еще одну проблему – построили капитальную лестницу. Многие жители ул. Трубачеева ходят пешком на Солнечную, Терешковой, на Саяны. На встречах, в письменных наказах люди жаловались на отсутствие лестницы. Мы сначала хотели деревянную, но потом решили изыскать дополнительные средства и сразу построить капитальную. Лестница прослужит долгие годы. Здесь же решили вопрос с освещением. Депутат Цыбиков считает очень важным решать такие проблемы комплексно, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно, - говорит Жаргал Дагбаев.

Всего было заасфальтировано около 150 метров. Подпорная стена возле многоквартирного дома по Бийской, 87 теперь удерживает грунт от размывания во время дождей. Там же, рядом с этим домом сделали и небольшой водосток. Работы завершили в начале ноября.

Местные жители выполненным ремонтом довольны.

Анна Береговая, жительница одного из многоквартирных домов по ул. Трубачеева, вместе со своим внуком постоянно ходит за покупками на ул.Солнечную. Женщине было тяжело взбиратсья на песчаную горку, подниматься по лестнице намного легче.

- После ливней здесь постоянно размывало дорогу, были ямы, ухабы, очень тяжело было ходить. Сейчас же хорошо, все ровно, - делится впечатлениями пожилая жительница микрорайона.

Татьяна Ильина живет на улице Трубачеева с 1985 года. Женщина постоянно обращалась в различные инстанции с просьбой положить асфальт, но сдвинуть дело с мертвой точки удалось только недавно.

- Дорогой мы довольны. Были бугры и ямы, сейчас их нет. Между гаражами появилось освещение, стало меньше пыли и грязи. Появился тротуар, проезжая часть, ходить можно спокойно, - говорит пенсионерка. Женщина опасается, что новую дорогу может размыть ливнями, но если даже такое произойдет, подрядчик должен будет за свой счет произвести ремонт.

Фото: "Номер один"