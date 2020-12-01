В Улан-Удэ в салонах новых автобусов установили термометры

Пассажиры могут пожаловаться, если водитель нарушает температурный режим





В Улан-Удэ во всех новых 42 городских автобусах ПАЗ установлены термометры для мониторинга и контроля комфортного теплового режима в салонах. Так, накануне температура в салонах была от +18 до +25 градусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В случае, если водитель допускает нарушения требования, мэрия просит сообщать об этом по телефону горячей линии 45-45-53 либо в МУП «Городские маршруты» по тел. 44-97-11. Для принятия мер в сообщении водителя необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса и номер маршрута.



