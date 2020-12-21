В Бурятии житель Китая осужден за контрабанду лесоматериалов на 19 млн рублей

Он дал согласие поставлять в КНР незаконно заготовленную древесину без документов



В Бурятии гражданин КНР признан виновным в «приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и сбыет заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенном в крупном размере организованной группой), сообщили Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Судом установлено, что в 2018 году организатор преступной группы предложил гражданину Китая, являющемуся представителем внешнеторговой компаний «Цзинь Тай», осуществлять поставку заведомо незаконно заготовленной древесины без документов об их фактическом происхождении. Мужчина с предложением согласился, тем самым став участником преступной группы. За период незаконной детальности организованной группой было перемещено через таможенную границу в КНР около 3 тысяч кубометров леса общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей. Житель Поднебесной признался в содеянном, уточнили в Бурятской транспортной прокуратуре.



Суд с учетом мнения государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры назначил бизнесмену наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.



Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится в суде на рассмотрении.



Фото: Бурятская таможня



