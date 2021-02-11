Многострадальный МАПП «Кяхта» планируют открыть осенью 2021 года

Реконструкция проблемного международного пункта пропуска ведется восемь лет



Реконструкцию проблемного международного пункта пропуска в Кяхте планируют завершить осенью 2021 года. Об этом на совещании у главы Бурятии сообщил руководитель ФКГУ «Росгранстрой» Виталий Шишмарев. Он находится в республике с рабочей поездкой, сообщил в пресс-службе минтранса республики.



В совещании также приняли участие Евгений Луковников, зампред Правительства республки по развитию инфраструктуры и Минтранс Бурятии.



Работы по реконструкции МАПП Кяхта (многостороннего автомобильного пункта пропуска) начались в 2013 году. С тех пор несколько раз менялся подрядчик, сроки запуска новых полос переносились. В 2019 году была попытка приемки объекта, но из-за выявленных недостатков, работу так и не приняли. Началось устранение недостатков.



«На сегодняшний день практически все работы завершены, однако остались замечания к оборудованию. «Росгранстрой» принял решение полностью его заменить. Средства в размере 9 миллионов рублей на покупку оборудования выделят из федерального бюджета», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



«На изготовление, монтаж и поставку системы радиационного контроля закладывается 9 месяцев. Между тем, планируется встреча с заводом-изготовителем. Я думаю, совместно с таможней мы обсудим, чтобы первым делом совершить поставку в Кяхту. Для нас очень важно запуститься как можно раньше, потому что здания уже введены в эксплуатацию», – отметил Виталий Шишмарев, руководитель «Росгранстроя».



Кроме того, пропускной пункт в Кяхте, в прочем, как и другие пункты на российско-китайской и российско-монгольской границах оборудуют современным модульным дезинфекционным оборудованием для автомобилей.



После завершения реконструкции на пункте пропуска станет больше помещений, где будет проводиться таможенный контроль, а это увеличит пропускную способность в два раза: до 3000 человек и до 1000 автомобилей в сутки.



На совещании рассмотрели и другой важный вопрос: реконструкцию железнодорожного пункта пропуска Наушки.



«Станция будет «зарежимлена», т.е. по границам станции мы установим пределы пунктов пропуска и обеспечим режим в соответствии с техзаданием пограничной службы. Это значит, что будет установлена комплексная система безопасности, ограждение, видеонаблюдение, датчики перемещения. Соответственно, никто не сможет пересечь этот объект. Сегодня местные жители беспрепятственно пересекают пути, при этом нарушая правила безопасности, но после ввода объекта в эксплуатацию, пересечь этот объект просто так не получится. В этой связи рассматривается вопрос строительства надземного пешеходного перехода, чтобы жители не попадали в режимную зону, а свободно и безопасно переходили через станцию», – пояснил Виталий Шишмарев.



Приблизительная стоимость надземного перехода составит 150 – 200 миллионов рублей. «Без этого пешеходного перехода никакие работы по реконструкции на пропускном пункте начаться не могут, - заключил глава Бурятии Алексей Цыденов и поручил проработать этот вопрос совместно с ОАО «РЖД».



Отметим, что реконструкция пунктов пропуска в Бурятии проходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Логистика международной торговли».



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



