В Улан-Удэ отремонтируют дорогу около торговой базы «Буркоопсоюза»

Подлежащий ремонту участок длиной 440 метров протягивается от улицы Воровского до АЗС в микрорайоне «Батарейка»



В 2021 году в столице Бурятии по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дорогу в жилом секторе на улице Гоголя. Подлежащий ремонту участок длиной 440 метров протягивается от улицы Воровского до автозаправочной станции в микрорайоне «Батарейка», где располагается торговая база «Буркоопсоюза», сообщили в администрации Улан-Удэ.



Дорога имеет важную социальную значимость и ремонт здесь необходим, поскольку на ней находится большое количество коммерческих организаций.



В ходе ремонта дорожники уберут старое изношенное асфальтобетонное покрытие и покроют новым, заменят бортовые камни, затем установят предупреждающие знаки, нанесут дорожную разметку для безопасности дорожного движения. Кроме этого на дороге впервые появятся тротуары.



Отметим, процедура торгов завершена. Победителем была признана подрядная организация ООО «Доринвест». На строительство участка дороги по результатам торгов было выделено около 4,7 миллиона рублей.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Сроки проведения работ с 1 августа до 30 сентября 2021 года.



Напомним, всего в текущем году в рамках национального проекта запланирован ремонт 25 участков дорог на сумму 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



