Под Улан-Удэ горел мусоровоз КамАЗ

Он вспыхнул на трассе в Тарбагатайском районе вблизи полигона ТБО
Под Улан-Удэ на автомобильной дороге вблизи полигона ТБО около Саянтуя накануне загорелся мусоровоз - автомобиль КамАЗ. Водитель увидел задымление в зеркало, остановил машину и вышел, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Обнаружив возгорание между кабиной и кузовом автомобиля, шофер стал закидывать огонь песком, тем самым предотвратив распространение пламени на всю машину. Прибывшие на место пожара огнеборцы Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и МЧС России пролили место пожара.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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