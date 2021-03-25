В Бурятии стартовали дорожные работы на трассе Улан-Удэ – Новый Уоян

На реконструкцию важнейшей автодороги дополнительно из федерального бюджета выделили около 1 млрд рублей



В Бурятии продолжилась реконструкция региональной автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян. На эти цели дополнительно из федерального бюджета выделили около 1 миллирарда рублей. И, если ранее работы планировали завершить в 2023 году, то с учетом увеличения финансирования, объект сдадут в эксплуатацию уже в этом году, сообщили в минтрансе республики.



«В наш адрес поступало много жалоб на участок дороги с 271-го по 291-й километр. Он полностью находился в ненормативном состоянии: гравийка, ямы, ухабы. Все это затрудняло автомобильное движение. Работы на участке начались в 2018 году. Уже уложено 5 км асфальтобетонного покрытия, частично выполнены работы по устройству земляного полотна», - рассказал врио руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.



Сейчас подрядчик приступил к заготовке инертных материалов для приготовления щебеночно-песчаных и асфальтобетонных смесей. Началась подготовка к устройству дорожной одежды.



На участке проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Взамен трех старых деревянных мостов построят железобетонные. В районе сел Макаринино и Адамово проведут освещение, обустроят автобусные остановки. Длина участка 20,5 километра.



Автомобильная дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян - один из важных и крупнейших объектов, обеспечивающих транспортные потоки как внутри республики, так и межрегиональные и транзитные международные перевозки. Дорога соединяет шесть районов республики: Баргузинский, Прибайкальский, Заиграевский, Иволгинский, Курумканский и Северо-Байкальский. Помимо всего прочего она призвана обеспечить развитие туризма на побережье Байкала. А в перспективе - напрямую связать северные районы Бурятии со столицей республики. Прямого наземного сообщения здесь до сих пор нет. Зимой используются ледовые дороги по Байкалу.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



