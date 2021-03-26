В Бурятии сотрудники ГИБДД, следовавшие на «Байкальскую рыбалку», пригодились раньше

Они оказали помощь автомобилисту, попавшему в снежную ловушку на трассе Улан-Удэ-Новый Уоян
В Бурятии сегодня утром в Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, застрявшему в снежной ловушке, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Полицейские следовали в поселок Турка на обеспечение правопорядка в месте проведения фестиваля «Байкальская рыбалка». На 161-м километре автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян они увидели автомобиль, который застрял в сугробе. Мужчина сказал, что по дороге в Улан-Удэ не справился с управлением и попал в снежную ловушку. Около 30 минут он пытался выбраться. Остановился водитель грузовика и попытался ему помочь. Однако имеющиеся у них тросы порвались, и не было лопаты, чтобы расчистить снег.
Сотрудники ГИБДД помогли водителю и вместе с водителем грузовика вытащили транспортное средство из сугроба.
Мужчина искренне поблагодарил всех за помощь и отправился дальше по своим делам.
Фото и видео: МВД по Бурятии
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