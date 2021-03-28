В Бурятии откроют Торейскую солнечную электростанцию

Она станет шестой по счету и самой мощной в республике



Торейская солнечная электростанция (СЭС) стала шестой по счету и по мощности самым крупнейшим объектом солнечной генерации в регионе. Ее строительство началось в мае прошлого года и уже в декабре станцию ввели в эксплуатацию. В конце марта 2021 года на станции планируется торжественное открытие.



Инвестиционный проект реализован в 2020 году ГК «Хевел» на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Общий объем инвестиций при реализации проекта составил порядка 3,1 млрд рублей.



Установленная мощность Торейской СЭС - 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения, в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждой энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт.

Прогнозируемый объём выработки электроэнергии - 60 млн кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.



«Важно, что для реализации проекта были привлечены местные подрядные организации, в данный момент создано 20 рабочих мест и сегодня на Торейской СЭС трудоустроены жители Джидинского района. При этом, СЭС, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и позволяет снижать перерывы в электроснабжении в аварийных и ремонтных режимах», - отметил



Появление новой СЭС повысило надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения свыше 5000 домохозяйств.



Фото: hevelsolar



Торейская солнечная электростанция (СЭС) стала шестой по счету и по мощности самым крупнейшим объектом солнечной генерации в регионе. Ее строительство началось в мае прошлого года и уже в декабре станцию ввели в эксплуатацию. В конце марта 2021 года на станции планируется торжественное открытие.Инвестиционный проект реализован в 2020 году ГК «Хевел» на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Общий объем инвестиций при реализации проекта составил порядка 3,1 млрд рублей.Установленная мощность Торейской СЭС - 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения, в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждой энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт.Прогнозируемый объём выработки электроэнергии - 60 млн кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.«Важно, что для реализации проекта были привлечены местные подрядные организации, в данный момент создано 20 рабочих мест и сегодня на Торейской СЭС трудоустроены жители Джидинского района. При этом, СЭС, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и позволяет снижать перерывы в электроснабжении в аварийных и ремонтных режимах», - отметил Александр Гоге , министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Появление новой СЭС повысило надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения свыше 5000 домохозяйств.Фото: hevelsolar