В Бурятии откроют Торейскую солнечную электростанцию

Она станет шестой по счету и самой мощной в республике
Торейская солнечная электростанция (СЭС) стала шестой по счету и по мощности самым крупнейшим объектом солнечной генерации в регионе. Ее строительство началось в мае прошлого года и уже в декабре станцию ввели в эксплуатацию. В конце марта 2021 года на станции планируется торжественное открытие.
Инвестиционный проект реализован в 2020 году ГК «Хевел» на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Общий объем инвестиций при реализации проекта составил порядка 3,1 млрд рублей.
Установленная мощность Торейской СЭС - 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения, в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждой энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт.
Прогнозируемый объём выработки электроэнергии - 60 млн кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.
«Важно, что для реализации проекта были привлечены местные подрядные организации, в данный момент создано 20 рабочих мест и сегодня на Торейской СЭС трудоустроены жители Джидинского района. При этом, СЭС, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и позволяет снижать перерывы в электроснабжении в аварийных и ремонтных режимах», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Появление новой СЭС повысило надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения свыше 5000 домохозяйств.
Фото: hevelsolar
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