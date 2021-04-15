В Иркутске вынесен приговор таксисту-убийце

Он пообещал жителю Хакасии отремонтировать автомобиль, но вместо этого зарезал его



Иркутский областной суд приговорил к наказанию в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговора 29-летнего жителя города Усолье-Сибирского, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Мужчина признан виновным в «убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление», «мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину», «краже» и «похищении документов».



Следствием и судом установлено, что в городе Усолье-Сибирское водитель такси предложил 49-летнему жителю Хакасии отремонтировать, принадлежащий последнему автомобиль за 56 тысяч рублей. Однако обещание не сдержал, а деньги потратил. Вечером 14 января 2020 года в Усольском районе при встрече с потерпевшим на участке дороги Р-255 усольчанин нанес мужчине множественные удары заранее приготовленным ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.



После убийства злоумышленник похитил ценные вещи, деньги со счета, важные личные документы – водительское удостоверение и паспорт. С целью сокрытия следов преступления тело погибшего обвиняемый закопал в снег в лесном массиве поселка Мишелевка. Впоследствии он продал автомобиль марки «Мерседес», выручив за него денежные средства.



С января 2020 года житель Хакасии на связь не выходил и был объявлен в розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, с кем общался потерпевший. На допросе фигурант дела признался следователям в совершении преступления и показал место, где спрятал тело.



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