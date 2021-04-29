В Чите житель Бурятии покушался дать взятку инспектору ДПС

Будучи задержанным за рулем в состоянии опьянения, он пытался передать полицейскому 30 тысяч рублей



В Чите возбуждено уголовное дело в отношении жителя 32-летнего жителя Бурятии. Он подозревается в «покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 25 апреля мужчина, управлявший автомобилем, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции на стационарном посту. При проверке документов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС провели освидетельствование и составили протокол об административном правонарушении.



Желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина несколько раз просил сотрудников полиции не составлять протокол, предлагая взамен 30 тысяч рублей. Полицейские объяснили, что это незаконно.



Несмотря на это, мужчина вложил купюры в футляр от компакт-диска и положил его рядом с полицейским. Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в органы следствия.



Следователи допросили подозреваемого мужчину, он отрицает факт дачи взятки сотрудникам ДПС. Также в рамках неотложных следственных действий изъяты записи камер видеонаблюдения и допрошены сотрудники полиции.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: «Номер один»

