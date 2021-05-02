Житель Улан-Удэ пытался засудить администрацию города за некачественную дорогу

Яма на проезжей части стала причиной аварии и обошлась владельцу авто в 275 тыс. рублей



Сначала пострадавший обратился в Октябрьский районный суд Улан-Удэ с требованием взыскать с комитета по строительству администрации города 275 тыс. рублей ущерба плюс судебные расходы. Пострадавший рассказал суду, что однажды, управляя своим автомобилем, он наехал на яму в дорожном покрытии.



«В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения на сумму 275 164 рублей, а также он понес расходы на оплату услуг независимого оценщика в размере 4000 рублей. Считает, что ущерб его автомобилю причинен в результате ненадлежащего содержания ответчиком участка дороги, где произошло ДТП», - описывает суд его позицию.



По мнению истца, комитет по строительству «не обеспечил содержание дороги в допустимом эксплуатационном состоянии, размер выбоины на дороге составлял 30*60 см, что превышает ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», по данному факту вынесено предписание о необходимости устранить повреждения на дороге».



Представитель мэрии, конечно, исковые требования не признала. Заявив в суде, что была яма, а также акт о привлечении комитета к административной ответственности. Но вот с размером неувязочка: он указал в миллиметрах, а не в сантиметрах, а значит, ГОСТ не нарушен.



Суд первой инстанции решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с комитета 108 тыс. рублей ущерба, 4 тысячи – за проведенную оценку, 10 тысяч – на судебные расходы.



С таким решением не согласились сразу обе стороны и отправились обжаловать его в Верховном суде. Гражданин требовал выплатить ему всю сумму – 275 тыс. рублей. А представитель мэрии уверял, что они вообще ничего не должны.



«Истец управлял транспортным средством без учета дорожных условий, со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, что и не позволило ему при возникновении опасности для движения принять меры к снижению скорости и остановке транспортного средства, что и явилось непосредственной причиной наезда на выбоину. Наличие повреждений на дорожном полотне не исключает обязанности участников дорожного движения соблюдения требований Правил дорожного движения», - описывает суд позицию чиновников.



Кроме того, по мнению представителей мэрии, в деле вообще отсутствуют доказательства вины комитета. Допрошенный по делу инспектор не смог вспомнить точные размеры ямы, неизвестно, почему в акте указаны миллиметры, а не сантиметры, и т. п.



«Фотографии выбоины так и не были представлены в дело и не исследовались судом. Какие-либо доказательства наличия выбоины, превышающие установленные ГОСТом предельные параметры, в деле отсутствуют. Судом не учтено, что комитет по строительству не бездействовал, выполнил возложенные на него полномочия, данный участок дороги обслуживался в 2019 году, производился ямочный ремонт. Полагает, что комитет исполнил свои обязанности по содержанию дороги и не может являться виновником ДТП», - рассказал на суде представитель администрации города.



На этот раз суд прислушался к доводам чиновников и решил оставить пострадавшего водителя вообще без компенсации.



«Поскольку истцом не доказан факт дефекта дорожного полотна с превышением ГОСТ, то не доказано противоправное поведение ответчика в ненадлежащем содержании автодороги и, соответственно, вины», - решил суд. И отменил решение первой инстанции, полностью отказав автовладельцу в иске.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

