В Улан-Удэ задержаны подозреваемые в кражах из автомобилей

Общий ущерб от действий трех злоумышленников составил около 200 тысяч рублей

Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 200 тысяч рублей. Полицейскими часть документов по месту жительства одного из них изъята.









В Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Следствием установлено, что с конца марта по апрель трое жителей Бурятии в возрасте от 34 до 40 лет совершили пять краж из автомобилей и грабеж в Улан-Удэ. Известно, что у сообщников была четко разработанная схема преступления: двое выбирали жертву (преимущественно женщин) на парковках возле крупных магазинов или торговых центров.Дождавшись возвращения хозяйки, один из мужчин подходил к припаркованному авто и отвлекал ее незначительным поводом (сообщал о поломке транспортного средства, спрашивал дорогу), вынуждая выйти из салона, а другой незаметно похищал сумку из автомобиля. Затем злоумышленники скрывались на автомобиле третьего сообщника, который ожидал рядом. Похищенные ценности мужчины сбывали, с помощью банковских карт совершали покупки в магазинах.Следствием возбуждено пять уголовных дел по фактам краж, которые соединены в одно производство. Следствие продолжается. Кроме того, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Отметим, мужчины ранее судимы за кражи, а один из них еще и за наркопреступление.Сотрудниками полиции устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.Фото и видео: МВД по Бурятии