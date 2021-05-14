В Улан-Удэ задержаны подозреваемые в кражах из автомобилей

Общий ущерб от действий трех злоумышленников составил около 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Следствием установлено, что с конца марта по апрель трое жителей Бурятии в возрасте от 34 до 40 лет совершили пять краж из автомобилей и грабеж в Улан-Удэ. Известно, что у сообщников была четко разработанная схема преступления: двое выбирали жертву (преимущественно женщин) на парковках возле крупных магазинов или торговых центров.
Дождавшись возвращения хозяйки, один из мужчин подходил к припаркованному авто и отвлекал ее незначительным поводом (сообщал о поломке транспортного средства, спрашивал дорогу), вынуждая выйти из салона, а другой незаметно похищал сумку из автомобиля. Затем злоумышленники скрывались на автомобиле третьего сообщника, который ожидал рядом. Похищенные ценности мужчины сбывали, с помощью банковских карт совершали покупки в магазинах.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 200 тысяч рублей. Полицейскими часть документов по месту жительства одного из них изъята.
Следствием возбуждено пять уголовных дел по фактам краж, которые соединены в одно производство. Следствие продолжается. Кроме того, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Отметим, мужчины ранее судимы за кражи, а один из них еще и за наркопреступление.
Сотрудниками полиции устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.
Фото и видео: МВД по Бурятии
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