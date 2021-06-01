В Бурятии вернули поезд Северобайкальск–Красноярск

В состав поезда включены беспересадочные вагоны из Северобайкальска до Барнаула и Бийска



В Бурятии сегодня возобновляется курсирование поезда № 111 Северобайкальск – Красноярск, и отменяется поезд № 119 Северобайкальск – Новосибирск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Поезд № 111 будет отправляться со станции Северобайкальск с 1 июня по 31 июля – по нечетным числам, со 2 по 30 августа – по четным числам, с 1 по 9 сентября – по нечетным числам в 17:25, на станцию Красноярск он будет прибывать в 19:57. Время указано местное.



В состав поезда включены беспересадочные вагоны Северобайкальск – Барнаул, Северобайкальск – Бийск.



Фото: company.rzd.ru

